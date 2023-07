Raúl de Molina releva detalles del presunto romance de Rauw Alejandro: “Me viene de muy buena fuente”

El presentador Raúl de Molina el pasado viernes se vio en la obligación de aclarar sus declaraciones realizadas el jueves 27 de julio, y se trata sobre las vinculaciones que han estado haciendo entre el cantante Rauw Alejandro y Camila Cabello, al tiempo que aseguró que ella no fue la culpable de la ruptura amorosa entre el boricua y Rosalía.

“Vamos a lo que venimos. En el día de ayer estábamos hablando aquí de lo que todo el mundo ya sabe, que Rosalía se está separando, o se separó ya hace tiempo de Rauw Alejandro. Ayer yo dije que tenía de muy buena fuente y lo dije de esta manera: ‘Después que se separó de Rosalía, mucho más adelante, hace solamente unas semanas, se vio a Rauw Alejandro saliendo con Camila Cabello y me viene de muy buena fuente de la ciudad de Los Ángeles'”, comenzó explicando en el programa de televisión.

El conductor de ‘El Gordo y La Flaca’ afirmó que diversos medios de comunicación cambiaron la verdadera versión que él dio, hecho que rechazó de manera contundente porque no fue lo que dijo inicialmente.

“Cambiaron las cosas en muchos lugares y ponen que Camila Cabello fue la tercera en discordia con todo esto. No fue lo que dijimos aquí en ‘El Gordo y la Flaca’ porque ahora Rauw Alejandro es más Playboy que Luis Miguel, se ha convertido más famoso que Peso Pluma con todo esto”, explicó.

No conforme con la aclaratoria, Raúl se dirigió a su compañera Lili Estefan para decirle: “Tú viste que yo ayer dije en el programa que después que había terminado con Rosalía fue que se vio él en unas dos o tres ocasiones con Camila Cabello, una cosa nada tiene que ver con la otra y Camila Cabello no tiene nada que ver con la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro”.

La cantante Rosalía y Rauw Alejandro sostuvieron una relación amorosa de tres años. / Foto: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella.

De Molina además dijo que existen diversas pruebas que los llevaría a coincidir más de lo normal en lugares públicos. Por ello, añadió que no tiene necesidad de revelar una información que no sea certera.

“Han compartido en varios eventos, incluyendo Premios Juventud… Yo no voy a decir nada que no tenga sentido o que no esté confirmado, pero no tiene nada que ver que Camila Cabello fue la que tuvo que ver con la ruptura”, expresó junto a su compañera de trabajo.

