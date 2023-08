Robert Lewandowski cuestiona el planteamiento del FC Barcelona: “No tengo apoyo en el ataque”

En medio de los cuestionamientos externos por la falta de goles en el inicio de la presente temporada, el delantero Robert Lewandowski ha lanzado un dardo al FC Barcelona, dejando saber su inconformidad con la falta de compañeros que lo apoyen en su labores ofensivas.

En una entrevista concedida al medio ‘Eleven Sport’, el atacante polaco reflexionó sobre el rendimiento del equipo en los primeros partidos de la campaña y dejó entrever que el planteamiento del equipo no ha sido el espera por los fanáticos, sobre todos con las alineaciones que se tornan limitantes en la ofensiva.

Lewandowski no ha tenido el inicio de temporada que se esperaba. El delantero polaco tan solo ha podido ver puerta en una ocasión en los 3 partidos de Liga que ha disputado y ha querido analizar su comienzo en una entrevista para ‘Eleven Sport’.

“Somos el Barça y se espera que no solo ganemos, sino que juguemos un buen fútbol ofensivo. Últimamente eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos“, expresó.

Robert Lewandowski suma un gol y una asistencia en tres partidos. Foto: Eric Alonso/Getty Images.

“Cuando vemos entrar a Ferran (Torres) o Ansu (Fati), dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones. A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo… así que busco la mejor solución para el equipo“, subrayó.

En cuanto a su estado de forma y reducción en la cuota de goles que aporta, Lewandowski se mostró autocrítico: “Tengo que mantener mi nivel, volver al camino. Va a mejorar con cada partido. Cada temporada es diferente y esta temporada es muy larga. Tenemos muchos partidos y creo que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas“, analizó.

“Creo que con mi experiencia, cuando conozco mi cuerpo, busco la mejor solución no solo para mí, sino también para el equipo. Me doy cuenta de que a veces, si estoy entre dos centrales, es más fácil para los defensas. En muchos partidos no tengo muchas oportunidades de marcar. En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones“, puntualizó.

Por último el veterano delantero de 35 años, se refirió a la acción del juego contra el Villarreal, cuando le recriminó a Ansu Fati por no haberle pasado un balón que pudo haber convertido en gol. “Pero después de esa situación me miró y pensó ‘Quizás podría haber tomado una mejor decisión”, sentenció.

Lea también:

– Tras sufrir contra Villarreal, Xavi admite que el Barcelona buscará dos nuevos fichajes: “Intentaremos reforzar el lateral y la delantera”

– ¿Inter Miami prepara un nuevo fichaje estrella? David Beckham se reúne con Luka Modric y despierta los rumores

– Federación Española de Fútbol suspende sueldo y coche oficial a Luis Rubiales tras ser apartado de su cargo