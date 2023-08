Tras sufrir contra Villarreal, Xavi admite que el Barcelona buscará dos nuevos fichajes: “Intentaremos reforzar el lateral y la delantera”

Luego de la agónica pero impresionante victoria que consiguió el FC Barcelona por 4-3 sobre el Villarreal, su entrenador, Xavi Hernández, reconoció que el equipo buscará dos fichajes más antes de finalizar el invierno con la intención de reforzar aún más la defensa y la delantera.

Xavi se basó en el apretado resultado y lo que sufrieron en algunos pasajes del partido, para respaldar las palabras previas del presidente Joan Laporta, en las que dejó saber que buscaban otros jugadores. “Si lo dice el presidente, va a misa. Intentaremos reforzar el lateral y la delantera”, dijo el DT.

En cuanto al partido, el técnico catalán manifestó estar contento por la victoria, aunque reconoció que se complicaron más de la cuenta por errores propios, además indicó que pudieron haber anotado más goles pero que no supieron aprovechar el momento en los primeros minutos.

“El partido fue una locura por culpa nuestra. Lo teníamos dominado y concedimos demasiado. El equipo jugó con calma, seguridad, generando. Creo que el resultado es corto, hicimos méritos para marcar un par o tres goles más. Buen partido en ataque, pero defensivamente nos costó”, indicó.

“Estoy orgulloso de lo que vi, sobre todo en la segunda mitad. Pero si dejamos de hacer la presión alta, recuperar tras pérdida… sufriremos. Tenemos que mejorar, defensivamente. Pero estoy satisfecho, sobre todo en la segunda mitad. Tuvimos paciencia. Es un buen paso adelante en relación al juego”, agregó Hernández.

Lamine Yamal ha causado sensación en el inicio de temporada con el FC Barcelona. Foto: JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images.

Entretanto, el técnico azulgrana se refirió al joven promesa, Lamine Yamal, quien brilló durante todo el partido contra el Villarreal, mostrando una gran personalidad que dejó sorprendido a los más veteranos de la plantilla.

“Mis expectativas son muy grandes. Es titular no por capricho del entrenador. Su toma de decisión casi siempre es la correcta. Es inteligente. Es extraordinario. Me gustaría que estuviera en el fútbol español y con España. No me ha dicho nada de lo que va a hacer“, comentó.

“Espero que esté muchos años en el Barça, puede marcar una época. Pero con tranquilidad. No creo que tenga problemas de gestión, está encantado y feliz. Es humilde, trabaja, le gusta el fútbol… le veo preparado para jugar. Me sorprende la edad: 16 años recién cumplidos“, sentenció.

