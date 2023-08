Selena Gómez revela que fue operada de la mano

Después de que Selena Gómez fuera criticada por no promocionar su nuevo sencillo “Single Soon”, la cantante reveló que no le importa que su canción no esté entre las más escuchadas, pues lo más importante para ella es la salud.

La también actriz compartió que recientemente se rompió la mano y tuvo que ser operada para recuperar movilidad.

“Me rompí la mano y me operaron. No me importa vender nada. Estoy feliz de hacer música con mis amigos”, dijo.

En “Single Soon” colaboraron sus amigos Benny Blanco y Cashmere Cat , que fueron los que la animaron a volver a lanzar sencillo después de tres años de receso en el mundo de la música.

Selena Gómez también comentó que este tema no está relacionado con su ex pareja Abel, mejor conocido como The Weeknd, pues en “Single Soon” habla sobre una relación fallida.

La cantante agradeció a sus fans por pedirle que saque nueva música y esperarla por años a que lo hiciera.

“¡Gracias a todos por todo el amor a ‘Single Soon’! Es un himno divertido sobre sentirse cómodo contigo mismo y amar tu propia compañía… ¡y también es muy divertido de bailar!”.

