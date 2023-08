Cupones SNAP: lo que debes saber sobre la entrada en vigor este viernes, 1 de septiembre, de nuevos requisitos laborales

Como resultado de la legislación negociada por demócratas y republicanos en el Congreso de Estados Unidos para elevar el techo de la deuda, este viernes, 1 de septiembre entran en vigor requisitos laborales más estrictos para recibir fondos de cupones de alimentos SNAP.

A partir de esa fecha, las nuevas reglas aumentan de 18-49 a 18-54 años la edad para los solicitantes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), que administra el programa SNAP, los nuevos requisitos laborables le aplicarán a adultos físicamente aptos sin dependientes (ABAWD).

En virtud de la Ley de Responsabilidad Fiscal (Fiscal Responsibility Act) firmada por el presidente Joe Biden el 3 de junio, la edad aumentará hasta octubre del próximo año de manera escalonada.

En menos de dos días, los nuevos requisitos laborables le aplicarán a adultos físicamente aptos sin dependientes hasta los 50 años (ABAWD).

A continuación las otras fechas clave:

1 de octubre de 2023: la edad de los adultos físicamente aptos sin dependientes incrementará a 52

1 de octubre de 2024: la edad de los adultos físicamente aptos sin dependientes incrementará a 54

A tres grupos de beneficiarios no les aplican las nuevas reglas. Estos son los desamparados, los veteranos o exmilitares o jóvenes que salieron de hogares de acogida.

Las beneficiarios de SNAP solo pueden recibir los fondos durante tres meses cada tres años, a menos que se encuentren trabajando o que participen de un programa laboral o de capacitación de por lo menos 20 horas semanales.

“Algunas personas están exentas de cumplir con este requisito, por ejemplo, quienes vivan con menores en el hogar, quienes no estén física o mentalmente aptos para trabajar, personas embarazadas y otras personas a quienes se les haya otorgado una exención al límite de los tres meses”, especifica una hoja informativa de Center on Budget and Policy Priorities (CBPP).

Expertos estiman que entre 500,000 hasta cerca de 1 millón de personas podrían verse impactadas por el cambio.

“Los individuos sujetos a los requisitos de reporte laboral van a perder los beneficios de asistencia alimentaria luego de tres meses si no pueden documentar que están trabajando o involucrados en un programa de 20 horas o más a la semana de trabajo calificado o asegurar una exención. El impacto se sentirá en 43 estados que tienen o eligieron reimponer el reporte de requisitos de empleos en el 2023″, explica Ed Bolen, director de estrategias estatales de SNAP, en un artículo publicado en el sitio web de la CBPP.

