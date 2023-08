El azote del huracán Idalia en Florida en VIDEOS; tormenta inundó varios vecindarios costeros desde antes de tocar tierra en el estado esta mañana

Videos que han empezado a circular en redes sociales del impacto del huracán Idalia en Florida muestran zonas costeras en ciudades como St. Petersburg, Treasure Island y Madeira Beach en el condado Pinellas inundadas por las lluvias del ciclón que tocó tierra este miércoles en la mañana por el noroeste del estado. A look at Pass-A-Grille Way. #Idalia pic.twitter.com/uVACYqykUi — Pinellas County Sheriff's Office (@SheriffPinellas) August 30, 2023 A significant amount of water is coming onshore in Madeira Beach. Deputies are going to begin closing portions of Gulf Boulevard between 129th Avenue and 150th Avenue. #Idalia pic.twitter.com/a1axPnCgrh — Pinellas County Sheriff's Office (@SheriffPinellas) August 30, 2023

El sistema tocó tierra como categoría 3 cerca de Keaton Beach en la zona de Big Bend, a eso de las 7:45 a.m., con vientos sostenidos de 125 mph.

Las zonas que reportan las marejadas más altas para las 9 a.m. ubican en la Costa del Golfo desde Tampa Bay hasta la región de “Big Bend”.

La cadena CNN enumera los siguientes récords:

Cedar Key: 6.8 pies por encima de las mareas más altas superando el récord previo de 5.99- pies durante el huracán Hermine en septiembre de 2016. La marejada ciclónica alcanzó los 8.9 pies.

6.8 pies por encima de las mareas más altas superando el récord previo de 5.99- pies durante el huracán Hermine en septiembre de 2016. La marejada ciclónica alcanzó los 8.9 pies. East Bay Tampa: 4.51 pies por encima de las mareas más altas superando el récord previo de 3.79-pies de la tormenta tropical Eta en 2020. La marejada ciclónica alcanzó los 5.7 pies.

4.51 pies por encima de las mareas más altas superando el récord previo de 3.79-pies de la tormenta tropical Eta en 2020. La marejada ciclónica alcanzó los 5.7 pies. Clearwater Beach: 4.1 pies por encima de las mareas más altas superando el récord previo de 4.02-pies de la “Tormenta del siglo” en marzo de 1993. La marejada ciclónica alcanzó los 5.2 pies.

Las autoridades pronostican que la marejada podría alcanzar hasta 16 pies en algunas áreas. En ciudades como Treasure Island el impacto de la tormenta es palpable ante el continuo deterioro de las condiciones del tiempo, alertaron oficiales de la ciudad esta mañana.

Most of Gulf Blvd in Treasure Island is becoming flooded. Please do NOT drive through flooded roadways. #Idalia pic.twitter.com/X0YGsiQumv — Treasure Island, FL (@TresIslandFL) August 30, 2023

“Hay otra marea alta a las 11:30 a.m. que tiene la posibilidad de crear más marejada e inundación”, alertaron las autoridades. Además, los residentes de la zona están sufriendo la caída dispersa de ramas de árboles, la presencia de escombros y la interrupción en el servicio eléctrico. Los puentes de la isla fueron cerrados.

El NHC indicó en su más reciente informe que la “marejada catastrófica” y los fuertes vientos extendiéndose tierra adentro por el norte de Florida afectan la costa de “Big Bend”.

Tras el aterrizaje, el sistema bajó a categoría 2 con vientos sostenidos de 110 mph, según informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) en su boletín de las 9 a.m.

Data en línea de la Cruz Roja esta mañana indica que unas 4,500 personas se están quedando en sus refugios. La mayor cantidad de refugiados, 442, se encuentran en Largo, al norte de St. Petersburg.

La entidad opera más de 100 refugios para damnificados por el sistema.

