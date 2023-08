Aumento de las tasas de suicidio de jóvenes

Los índices de suicidio están en aumento en los Estados Unidosespecialmente con los jóvenes. Es importante que los padres comprendan los riesgos y los signos de suicidio en sus hijos. Hay varios factores de riesgo que pueden aumentar el riesgo de suicidio en los jóvenes. Algunos de estos factores incluyen la depresión, la ansiedad, y la falta de apoyo social.

Algunos de los signos de advertencia del suicidio en los jóvenes incluir cambios en el comportamiento, como la retirada social, la falta de interés en actividades que solían disfrutar, cambios en los patrones de sueño o alimentación y cambios en el rendimiento académico. También, puede haber cambios emocionales, como la tristeza, la irritabilidad, la ansiedad y el enojo. Si nota alguno de estos signos en su hijo, es importante buscar ayuda inmediata.

Si sospechas que tu hijo está en riesgo de suicidio, es importante tomar medidas para proteger su seguridad. Aquí hay algunas cosas que puedes hacer para ayudar a prevenir el suicidio en tu hijo:

1. Habla abiertamente: Habla abiertamente con tu hijo sobre cómo se siente y si tiene pensamientos de suicidio. Anima a tu hijo a compartir sus sentimientos contigo y asegúrate de que sepa que estás allí para ayudarlo. A veces, los padres tienen miedo de que hablar sobre sus preocupaciones sobre el suicidio con su hijo empeore las cosas. Eso no es la verdad. Exprese sus preocupaciones y recuérdele a su hijo que se preocupa por él.

2. Evitar el juicio: A veces es difícil entender por qué su hijo tiene dificultades. Puede que no tenga sentido, especialmente si ha trabajado duro para darle a su hijo una vida mejor y acceso a más recursos de los que pudo haber tenido. Recuerda que las luchas contra el suicidio no siempre so racionales. Los desafíos de salud mental afectan a todos de manera diferente. Trate de no concentrarse en buscar una razón o una explicación de por qué su hijo tiene pensamientos de suicidarse, concéntrese en la verdad de que está sintiendo dolor emocional y necesita su apoyo.

3. Busca ayuda profesional: Busca ayuda profesional si sospechas que tu hijo está en riesgo de suicidio.

4. Usa líneas de apoyo: La línea de emergencia 988 dar apoyo inmediato a personas en crisis de salud mental y emocional. Al marcar el número 988, las personas pueden acceder a consejeros capacitados en prevención del suicidio y recibir apoyo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esta línea de emergencia proporciona acceso rápido a profesionales que pueden ayudar a las personas que están luchando con pensamientos suicidas, trastornos de salud mental o cualquier otra situación de crisis emocional.

Sarah Strole, LCSW es la directora ejecutiva de Droste Mental Health Services, Inc, una clínica de salud mental dedicada a brindar terapia asequible y accesible. Si está buscando terapia, comunicarse con nosotros a info@drostemhservices.org. Para apoyo inmediato de salud mental, recursos adicionales o apoyo en caso de crisis, llame NYC Well al 1-888-692-9355.