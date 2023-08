Falleció la actriz argentina Silvina Luna

A través de las redes sociales, la Asociación Argentina de Actores dio a conocer el fallecimiento de la actriz Silvina Luna, 43. En la industria del entretenimiento muchos la recordarán por su paso por el reality “El Gran Hermano”, o por su participación en programas como “Los Roldán” o “Poné a Francella”.

El nombre de Silvana se volvió viral en las redes sociales a raíz del “calvario médico” que había estado padeciendo. La argentina expuso que después de una operación estética mal realizada decayó su salud y según informó CNN, ésta Incluso dijo que sus riñones estaban fallando.

Sobre su experiencia quirúrgica con el cirujano Anibal Lotocki, Luna conversó en el programa de Mirtha Legrand en donde aceptó que para ella él le arruinó la vida. “Esto fue en 2010, me detectaron el problema en 2013 y desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico… el miedo de no saber… de tener algo que no está bien en mi cuerpo. Cualquier cosa que yo tengo lo relaciono con eso”, dijo Luna, quien desde que empezó a padecer una serie de problemas en varios órganos, a raíz de una cirugía estética, vio cómo poco a poco toda su vida fue cambiando y su salud así se fue deteriorando.

Aquí les compartimos algunas de las declaraciones que dio sobre su salud y el proceso legal que se estaba realizando contra dicho médico.

En la cuenta de Instagram de Silvina, aparece una última publicación de la actriz con fecha del 5 de junio del presente año. Como bien le comentaba a Mirtha en la entrevista, ella tenía que pasar por el hospital de manera regular, y en los últimos días mucho más por su problema en el riñón.

Ahora que la confirmación de su muerte ha llegado son muchas las celebridades que han buscado su Instagram para darle el último adiós y dejar mensajes alzando la voz en contra del médico que la trató. En este post podemos encontrarnos con los nombres de Nicolás Vázquez, Lorena Meritano, Connie Ansaldi, Calu Rivero, entre otros.

El público que siguió de cerca este caso también ha reaccionado a la noticia. En esta publicación se lee el reclamo público de la usuaria Selene Bortondello que escribió lo siguiente: “¡Justicia por Silvina! Que su muerte -no- quede impune, con la cantidad de pruebas y difusión que tuvo. Es desolador para el resto de los argentinos que no tenemos ni por asomo el alcance mediático que tuvo Silvina, una persona conocida y querida por tantos. Es una locura de inconcebible que Lotocki aún no esté cumpliendo condena en la cárcel. Un reflejo del desamparo que sufrimos todos los argentinos con esta justicia inoperante y corrupta”.

Las palabras de Selene son un señalamiento social al sistema legal y judicial de Argentina. Sus palabras no pasaron desapercibidas y para el cierre de esta nota ya cuenta con más de 800 likes que comparten y amparan su pensar.

Hay muchos otros mensajes en donde la desolación es palpable. Muchos aún no pueden creer que Silvina haya perdido la vida y que se haya ido sin obtener justicia. “No -lo- puedo creer, estoy viendo en la tele la triste noticia. ¡No entiendo cómo sigue libre este chabón! Que en paz descanses Silvina”.

La incomodidad del pueblo argentino está presente y sigue latente en la red social de esta actriz que se fue a los 43 como consecuencia de una mala praxis médica. ¡Descansa en paz Silvina!

