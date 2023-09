Kevin Costner asegura que su exesposa no tiene problemas económicos porque está recibiendo dinero de su nuevo novio

El escandaloso divorcio de Kevin Costner sumó en las últimas horas un nuevo capítulo que demuestra que el actor no está dispuesto a ceder en el arreglo económico que se está dirimiendo ante la justicia. Ahora, el también director acusó a su exesposa, Christine Baumgartner, de comportarse de mañera engañosa respecto a sus ingresos, asegurando no está luchando económicamente como ella alega, “en un intento para conseguir más dinero para la cuota alimentaria de los chicos”.

Según los documentos obtenidos por el portal TMZ, el actor fue citado este jueves junto a la empresaria para acordar los pormenores de la manutención y él no se mostró receptivo sino combatiente. Además de aseverar que Baumgartner no está siendo clara en relación a sus finanzas, la acusó de recibir $20 mil dólares por parte de su nuevo novio. Si bien en los documentos no aparece la identidad del hombre, Costner cree que su exmujer está en pareja con quien fuera un gran amigo suyo, Josh Connor, con quien la diseñadora de carteras fue vista vacacionando recientemente. Ella, en tanto, niega la relación.

Asimismo, Kevin Costner argumentó que, como Christine Baumgartner “encontró beneficios financieros en su nuevo romance”, no es necesario que se aumente el valor de la cuota alimentaria, que él considera que será usada por su exesposa “para cirugías estéticas y gastos con la tarjeta que no pueden ser rastreados”.

Por otro lado, manifestó que la empresaria “no tiene interés en buscar trabajo o generar otros ingresos”, a pesar de que ella tiene una colección de carteras en la que seguiría abocada como jefa de la compañía.

Baumgartner, en tanto, aseguró que la cuota debe aumentar su valor para que sus hijos, Cayden, Hayes y Grace, “puedan disfrutar del mismo estilo de vida que tienen cuando están con su padre”. Sus abogados comunicaron que el dinero se destinará “a la manutención de los chicos”, aunque eso implique que Christine también obtenga la misma estabilidad económica al vivir con ellos.

