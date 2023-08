Trump: “Habríamos enfrentado un holocausto nuclear si no me hubiera ocupado de Corea del Norte”

Las deposiciones sobre el caso de supuesto fraude civil en Nueva York por parte del expresidente Donald Trump han revelado algunas afirmaciones un tanto curiosas. Entre ellas, una ha sido reseñada por The Hill: Trump afirmó que evitó un “holocausto nuclear” con Corea del Norte durante su paso por la presidencia de Estados Unidos, lo que hizo que salvara “millones de vidas”.

La declaración se dio durante el proceso de interrogatorio de la Fiscalía General de Nueva York hacia Trump en el mes de abril, cuando los funcionarios estaban intentando averiguar acerca de las prácticas comerciales del expresidente republicano y del papel de sus hijos dentro de la Organización Trump.

Cuando se le preguntó a Trump cómo cambió su papel dentro de la Organización Trump cuando fue electo presidente, el exmandatario respondió que estaba “muy ocupado” con el “trabajo más importante del mundo: salvar millones de vidas”.

“Creo que tendríamos un holocausto nuclear si yo no hubiese tratado con Corea del Norte. Creo que hubiese ocurrido una guerra nuclear si no hubiese sido electo (como presidente). Y creo que tendrías una guerra nuclear ahora, si quieres saber la verdad“, dijo Trump a los fiscales, según reseñó The Hill.

Trump dijo que sus hijos, Donald Trump Jr. y Eric Trump, ambos actualmente vicepresidentes ejecutivos de la Organización Trump y mencionados en la demanda, vieron cambiar sus roles una vez que él se convirtió en presidente.

“Se involucraron más intensamente con la empresa, yo prácticamente no estuve involucrado en absoluto”, dijo Trump. “Casi nunca tenía algo que ver con cualquier cosa relacionada con la empresa”.

Letitia James, fiscal general de Nueva York, alegó este miércoles que el expresidente Donald Trump infló su patrimonio neto en hasta $2.2 mil millones de dólares, de acuerdo con documentos judiciales reseñados por el portal de noticias The Hill.

La acusación se presentó como parte de la demanda de James contra Trump, la Organización Trump y dos de los hijos del exmandatario, alegando más de una década de fraude.

La demanda sostiene que la empresa de Trump infló y devaluó falsamente el valor de sus activos para pagar impuestos más bajos y mejorar su cobertura de seguros.

Es por esto que la fiscal James busca $250 millones de dólares en sanciones financieras, además de impedir que Trump y sus hijos se desempeñen como directores o directivos de corporaciones registradas o con licencia en Nueva York.

