Aaron Rodgers feliz en Nueva York, “Estar aquí ha sido como despertarme dentro de un sueño”

Aaron Rodgers está a pocos días de iniciar una nueva temporada de la NFL en un equipo que no sea los Green Bay Packers. Pues el veterano de 39 años vestirá este año el uniforme de los New York Jets.

El experimentado quarterback buscará guiar y hacer competitiva la franquicia de Nueva York, donde además ha expresado que se siente muy feliz de estar.

“Estar aquí ha sido como despertarme dentro de un sueño. Un hermoso sueño. A veces tienes un sueño, te despiertas y piensas; quiero volver ahí, pero no vuelves al sueño”, comentó en una entrevista para ESPN el mariscal de campo.

Además Rodgers asomó sus intenciones con el conjunto neoyorquino, la cual no es otra sino el Super Bowl “Yo me desperté dentro de ese sueño y ha sido realmente especial porque creo que de verdad que somos un equipo con posibilidades de llegar al Super Bowl“, expresó.

Aaron Rodgers /Getty Images

Al termino de la temporada 2022, Rodgers le tocó tomar una decisión muy complicada. Si seguir jugando o retirarse. Tardó tres días en decidir, pero al final optó por continuar y lo hará en aires totalmente diferentes a los que estaba acostumbrado desde 2005, cuando debutó con los Packers.

“Para mí ha sido fácil el cambio porque casi todos los días sucede algo que me recuerda que estoy en el lugar correcto, que estoy donde se supone debo estar y eso me encanta por todo lo que me brinda esta oportunidad”, comentó el veterano jugador.

Los retos de Rodgers con los Jets

El cuatro veces ganador del MVP de la NFL llega a un equipo joven y en reconstrucción dirigido por Robert Saleh y que buscará volver a ser competitivo en la liga.

La franquicia de Nueva York no termina la temporada con un récord positivo desde el año 2015, además no se asoma a unos playoffs desde 2010 y sumado a los 26 años sin ganar el título de la división Este de la Conferencia Americana, el nuevo mariscal de campo del equipo tendrá mucho trabajo por hacer.

Los Jets abrirán la campaña 2023 ante su afición en el MetLife Stadium contra los Buffalo Bills el próximo 11 de septiembre, donde además hará su debut el veterano Aaron Rodgers.

