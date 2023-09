Ángel Sepúlveda tras su fichaje con Cruz Azul: “Vengo a jugar donde se me necesite”

La Máquina de Cruz Azul realizó este jueves la presentación oficial del futbolista Ángel Sepúlveda, quien llega a la organización luego de varios años de formar parte de los Gallos Blancos de Querétaro; dentro de esta organización se convirtió en uno de los goleadores más importantes y afirmó que este fichaje es una recompensa de su trabajo con el club.

Durante la rueda de prensa de presentación el artillero explicó que no tuvo los tiempos que esperó durante su pasantía con las Chivas Rayadas de Guadalajara y afirmó que espera aprovechar esta nueva oportunidad dentro de uno de los equipos más importantes del país para poder demostrar de lo que está hecho.

“Tuve un paso rápido (por Chivas), no tuve los minutos que hubiera querido, se especulan, se hablan muchas cosas de por medio. Creo que hoy, después de tantos años de jugar en diferentes posiciones, de jugar por fuera, en su momento tuve poca oportunidad de jugar de nueve, tengo desde 2020 jugando de 9 y creo que se me dio esa oportunidad y hoy tengo esa oportunidad de estar en Cruz Azul y vengo con toda la disposición de jugar donde se me necesite y vamos a dejar todo para que suceda”, expresó.

Tanto que agradecer 🔵🙏, le debo todo a la ⚽️ un reto y responsabilidad que estoy encantado de asumir, con la humildad y profesionalismo que me trajo hasta aquí, esta oportunidad de seguir creciendo y defender esta camiseta como se merece y me caracteriza💪🏽🔵🚂 @CruzAzul — Ángel Sepúlveda (@AngelbsepuAngel) August 31, 2023

En este arranque del torneo Apertura 2023 de la Liga MX el jugador ya acumulaba tres goles con los Gallos Blancos de Querétaro, siendo el último el domingo ante los Rayos de Necaxa, por lo que confía en poder darle un cambio en los resultados a la escuadra celeste.

“Lo veo de esa manera que el fútbol te recompensa, tarde o temprano, pero llega. Hoy me siento muy bien, creo que es el premio al trabajo, al esfuerzo de mi carrera. Me siento pleno, me siento con toda la fuerza de seguir jugando fútbol, y qué mejor premio que venir a Cruz Azul. Lo veo como esa oportunidad que gané”, agregó.

“Vengo con toda la ilusión de poner mi granito de arena para sumar, como bien lo dijo el Cone hace unos minutos, tengo una sensación muy grande, una perspectiva de ganar cosas, la idea siempre de triunfar y voy a dejar todo para que así sea”, destacó el delantero.

Actualmente la Máquina de Cruz Azul se ubica en la posición número 16 de la tabla de clasificación del torneo Apertura 2023 de la Liga MX con un total de cuatro puntos, esto gracias a la victoria que registraron ante los Tigres de la UANL en la última jornada.

