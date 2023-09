Héctor Herrera responde a sus críticos y asegura que tiene todo el derecho de jugar con la selección mexicana

El futbolista mexicano y estrella del Houston Dynamo, Héctor Herrera, decidió acabar con las fuertes críticas que ha recibido por su convocatoria a la selección mexicana dirigida por Jaime Lozano para disputar la doble fecha de partidos amistosos que protagonizarán contra las selecciones de Australia y Uzbekistán este mes de septiembre como preparación para las eliminatorias del Mundial de 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante una entrevista ofrecida al periodista de TUDN, Francisco Villalobos, el mediocampista decidió aprovechar la oportunidad para responder a las personas que han criticado a ‘Jimmy’ Lozano por su convocatoria al alegar que ya no cuenta con las condiciones físicas para poder formar parte del Tri y especialmente en el proceso de cambio de jugadores que están realizando.

“Los comentarios o los consejos como puede ser, los tomas de quien viene, la verdad que, no sé si desgraciadamente en nuestro país o gracias a Dios en nuestro país hay una gente como tu trabajo que creen que los ‘Messis’ del fútbol y tienen el poder de palabra de quien hacen las cosas bien o mal, cuando ni siquiera han tocado una pelota en su vida”, expresó.

“Entiendo que es parte de su trabajo, que es lo que vende, lo que a la gente le gusta. Me encantaría hacer un canal de Youtube y criticar a toda esa gente pero no es mi fuerte, respeto sus palabras, gracias a Dios no las escucho. Entonces que venga una persona que si puedo estar o no en la selección no me quita el sueño”, explicó el mediocampista.

Para finalizar, Héctor Herrera detalló que no le interesa y tampoco le afecta las opiniones que puedan tener las personas sobre su estilo de juego; alegó que tiene una de las mejores carreras dentro del fútbol mexicano y que su experiencia es la que le está dando nuevamente la oportunidad de jugar dentro de la selección aztreca.

“Tengo una carrera muy buena, una de las mejores como jugador mexicano, pero no me conformo con eso tampoco. He encontrado una felicidad en mi vida, en el futbol y estoy muy contento con eso y nadie me lo va a quitar, mi familia está muy feliz, estoy donde quiero estar, estoy otra vez en la selección, eso es lo que me interesa, que disfrute y el resto la verdad me da igual”, resaltó.

“La verdad que yo me enteré porque el Jimmy me llamó, el club nunca me dijo que iba a ser convocado a la selección, fue Jimmy que me llamó, primero me preguntó si quería estar en la selección, si tenía la misma ilusión”, concluyó.

Sigue leyendo:

–Antonio Mohamed feliz por el llamado de César Huerta a la selección mexicana

–Ángel Sepúlveda tras su fichaje con Cruz Azul: “Vengo a jugar donde se me necesite”

–Óscar de la Hoya afirma que Terence Crawford puede derrotar al ‘Canelo’ Álvarez