José Manuel Figueroa: “No tenemos los mismos derechos que las mujeres”

José Manuel Figueroa evita hablar de las comparaciones que ha hecho su ex Ninel Conde de él con Luis Miguel, ya que el “Bombón Asesino” se relacionó sentimentalmente con ambos en el pasado. Así que el hijo de Joan Sebastian prefiere no hablar por respeto a las mujeres de su vida y porque considera que como hombre no tiene tanta libertad de expresión.

“Ni idea, no estaba enterado. Yo estoy más ocupado acá de este lado…

“Cuatro motivos importantes por lo que tengo que reaccionar así: uno, mi mamá; dos, mi hija que ya es mujer, ya es una mujer casada; tres, la mujer que estoy conquistando, que quiero llevar al altar, y cuatro, porque creo que vivo en un mundo en el cual los hombres no tenemos el mismo derecho y libertad de expresión que tienen las mujeres hoy en día”.

Por su lado, su prometida Marie Claire no tiene nada qué decir porque ella era solo una niña cuando su novio mantenía un romance con Ninel.

“Eso fue (hace mucho), tenía yo 10 años más o menos cuando pasó eso, ¿yo qué le voy a decir?”.

José Manuel respalda a Pancho Ugalde en la demanda que inició en contra de su hermana Ana Bárbara, al argumentar que es coautor de varios éxitos de la cantante, por lo que ambos podrían estar trabajando juntos en un proceso legal contra la intérprete de “Bandido”.

“¡Qué triste que tenga que caer en esa circunstancia! Yo conozco a Pancho Ugalde desde hace muchos años, creí en él cuando empezó su carrera y lo apoyo al cien por ciento, es una persona que tiene talento.

“Pancho tiene sus pruebas, yo tengo mis pruebas y al final de cuentas pues va de la mano. Mis abogados ya están en contacto con los de él”.

El mexicano aprovecha para agradecer a Manuel Velasco, esposo de Anahí, por haber ayudado a su papá en una emergencia médica.

“Manuel, te quiero agradecer públicamente, porque en el momento que más necesité de tu persona, cuando mi padre se estaba muriendo, tú tuviste el corazón y el detalle de mandarle un helicóptero para llevarlo a Puebla y le salvaste la vida a mi padre. Te mando un beso y un abrazo amigo, espero que estés muy bien”.

Además, al hijo de Joan Sebastian le hubiera gustado que su novia conociera a su padre.

“Yo creo que siempre fue un gran poeta, siempre tuvo la fortuna y la facilidad de la palabra y unirla con lo que sentía en el alma; entonces, a diario me percato de lo mucho que me hubiera encantado que Marie Claire conociera a mi padre y que hubiera conocido de dónde vengo”.

