Rubiales volvió a desmentir a Jenni Hermoso: “La espontaneidad y felicidad del histórico momento, nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo”

El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) anunció este viernes 1 de septiembre que abrió un expediente disciplinario a Luis Rubiales por infracciones graves durante la celebración de la Copa del Mundo 2023.

Tras la resolución del TAD, Luis Rubiales, lanzó un comunicado en sus redes sociales donde reiteró sus disculpas a las jugadoras.

Pero Rubiales mantiene su versión y asegura que el beso a Jenni Hermoso se dio por “La espontaneidad y felicidad del histórico momento, nos llevó a realizar un acto mutuo y consentido, producto del gran entusiasmo. En ningún momento hubo agresión alguna, es más, tan siquiera hubo la más mínima incomodidad, sino un júbilo desbordante en ambos”.

Y señaló: “cometí algunos errores evidentes, de los que me arrepiento sinceramente, de corazón. Es verdad que por tales errores he pedido perdón porque era justo; y ahora lo vuelvo a hacer con humildad. Lo hago convencido y con el propósito de mejorar”.

Además, Luis Rubiales reclamó que “durante todo este periodo he sufrido un linchamiento político y mediático sin precedentes del que me he mantenido totalmente al margen. No solo a nivel nacional sino mundial”.

“Sigo confiando en la independencia de los órganos donde se debe dirimir esta cuestión, pese a que la presión política y de determinados medios es tan interesada como brutal y a que la información sobre este asunto está siendo objeto de multitud de manipulaciones, mentiras y censuras, pero la verdad solo tiene un camino y por eso repito, confío en que se hará justicia”, completó el dirigente español, quien también está siendo investigado por la FIFA.

El comunicado de Rubiales, con varias perlas.



▪️ "He pedido perdón porque era justo y lo vuelvo a hacer con humildad".



▪️ "Un acto mutuo y consentido".



▪️ "Siento que se me ha tratado de juzgar injustamente por medios y políticos". pic.twitter.com/4CQqfYmVPU — Maria Tikas (@MariaTikas) September 1, 2023

Gianni Infantino también se pronunció

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre lo sucedido tras la final del Mundial Femenino con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, quien fue suspendido temporalmente por besar en la boca a la jugadora Jenni Hermoso.

“Lamentablemente, la merecida celebración de estas magníficas campeonas se vio empañada por lo que sucedió tras el pitido final. Y lo que siguió ocurriendo en los días posteriores”, comentó el mandamás del ente rector del fútbol en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

“Esto no debería haber ocurrido nunca. Pero sucedió, y los órganos disciplinarios de la FIFA asumieron inmediatamente su responsabilidad, tomando las medidas necesarias. Los procedimientos disciplinarios seguirán su curso legítimo”, agregó.

E indicó: “por nuestra parte, debemos seguir centrándonos en cómo seguir apoyando a las mujeres y al fútbol femenino en el futuro. Dentro y fuera del terreno de juego. Defendiendo los verdaderos valores y respetando a las jugadoras como personas, así como sus fantásticas actuaciones”.

Seguir leyendo:

El TAD abre expediente sancionador a Luis Rubiales por cometer una “falta grave” al besar a Jenni Hermoso

Infantino rompió el silencio sobre el ‘Caso Rubiales’: “Esto no debería haber ocurrido nunca”

“No podemos permitir el abuso de poder en una relación laboral”: Aitana Bonmatí lanzó durísimo mensaje hacia Rubiales en la gala UEFA