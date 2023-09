Anitta alquiló una isla privada en Brasil para curar su salud y grabar su disco: asegura que gastó mucho dinero

“Funk Generation: A Favela Love Story” es el nombre del álbum musical que la cantante brasileña Anitta acaba de lanzar al mercado. La famosa intérprete de ‘Envolver’ le rinde homenaje a la tierra que la vio nacer, crecer y desarrollarse como artista y durante la presentación de esta obra revela impresionantes detalles de su grabación.

La cantante, durante el lanzamiento de su álbum musical en la Ciudad de México, revela que atravesó una fuerte enfermedad, que hasta pensaron que tenía cáncer debido a los resultados de un examen y de cómo eso se transformó en su disco.

“El año pasado me opuse muy enferma al final del año. No descubrían lo que yo tenía. Probé para cáncer y estuve en el hospital por 5 meses. Una prueba mía de sangre vino con indicador de cáncer muy alto”, dice la cantante, quien también revela que asistió a curanderos y a la medicina natural para buscar respuestas que médicamente no podía tener.

Un mes después regresó al hospital a realizarse nuevamente la prueba y ya no tenía ningún indicador cancerígeno. Tras esta circunstancia, Anitta tomó una increíble decisión.

La cantante alquiló una isla privada en Brasil y de un lado instaló a los médicos que la acompañaban en esta etapa de la vida y del otro instaló un estudio, donde grabó “Funk Generation: A Favela Love Story”.

La brasileña declara, un poco risueña y luciendo una camisa blanca con un estampado mientras esta sentada en un sofá, que gastó mucho dinero en el alquiler de la isla, los médicos y el estudio.

