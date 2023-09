Raúl De Molina habla de la salud de su compañera laboral Estefan: “Le salvé la vida a Lili”

La conductora de televisión Lili Estefan una vez más se volvió a ausentar en ‘El Gordo y La Flaca’, debido a una situación que se encontraba atravesando, y es que no se sentía bien y al trasladarse a un hospital le diagnosticaron una bacteria que tuvo que ser tratada de manera inmediata.

“Wepaaaaa nuestra flakita @liliestefan recuperada de regreso al estudio ‼️ y @rauldemolina asegura que le salvó la vida“, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada en la cuenta oficial del programa, donde superan los cinco millones de seguidores.

El conductor Raúl de Molina y Lili Estefan llevan 25 años trabajando juntos. / Foto: Mezcalent.

“Yo llevo 25 años burlándome de Raúl porque le duele una cosita aquí y se va para el hospital, ¿si o no? Hipocondriaco, todo es un show. Cuando yo me empecé a sentir mal el martes me dio por llamarlo porque mi doctor está de vacaciones… El doctor De Molina me dijo: ‘te tienes que ir al hospital’“, fueron las palabras que mención Lili al iniciar una nueva emisión.

¿Por qué se ausentó Lili Estefan?

La presentadora de televisión Lili Estefan recurrió a uno de sus compañeros de labores para que le diera una recomendación sobre lo que podría hacer ante la situación de salud que estaba atravesando en ese momento y Raúl fue quien le dio la orientación de acercarse a un nosocomio.

Por ello, explicó que “es una bacteria que ataca muy rápido dentro del cuerpo humano”.

Lili Estefan se comenzó a sentir mal desde el pasado martes. Sin embargo, retomó sus actividades habituales. / Foto: Mezcalent.

La sobrina de Emilio Estefan con detalles dijo que el especialista en el área de la salud le manifestó lo siguiente: “Lo que he tenido es una bacteria que te ataca el sistema urinario y te desbarata los riñones”.

De Molina resaltó la importancia de asistir a un centro de salud cuando alguna persona no se siente completamente bien, y así lograr evitar las automedicaciones que en algunos casos podrían empeorar el caso del paciente. Por ello, dijo: “Gracias al doctor De Molina, le salvé la vida a Lili… Qué bueno que estás de vuelta”.

Sigue leyendo:

· Raúl de Molina compartió su rutina de 45 minutos diarios para tener un “cuerpo hot”

· Raúl de Molina sorprende a sus fans con su impactante pérdida de peso

· Raúl de Molina envió un mensaje a Carlos Calderón tras su debut en ‘Hoy Día’