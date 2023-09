Sebastián Caicedo quier ser parte de “Top Chef VIP”, programa conducido por Carmen Villalobos, su ex esposa

Sebastián Caicedo formó parte de “Los 50”, el nuevo reality de Telemundo, una experiencia que según confirma lo ilusionaba en un principio, ya que es fan de muchos programas de competencia, en los que él a nivel físico ha demostrado ser muy capaz. Sin embargo este nuevo reto fue más allá de lo que esperaba.

El reality no consiste sólo en competir en pruebas de fuerza o agilidad física, requiere un involucramiento a nivel estratégico que en ocasiones te forza presionar, manipular, dividir, cuestionar, atacar e incluso traicionar para vencer.

¿El juego es maquiavélico? En gran medida lo es, y por esta razón él colombiano decidió no seguir. Pero no se dejó ganar, batalló en ocasiones tuvo suerte y en muchas otras la suerte lo abandonó por completo, y es que “Los 50” hay muchas pruebas que te dan o no la victoria en base al azar.

El tiempo de Sebastián en la competencia se acabó y salió de la hacienda listo para retomar su vida y sus proyectos. ¿Desea volver a formar parte de un proyecto como éste? El actor es rotundo al decir que no, pero acepta que si pudiera ser parte de otro programa este sería “Top Chef”, cuya versión en Telemundo es conducida por Carmen Villalobos.

Aquí te compartimos nuestra entrevista exclusiva con Sebastián Caicedo:

