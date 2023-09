La campaña electoral de Joe Biden no se va a enfocar en los pleitos legales de Trump

Cedric Richmond, codirector del comando de campaña de reelección del presidente Joe Biden, aseguró este domingo que la campaña de Biden no se va a enfocar en los pleitos legales del expresidente Donald Trump, a fin de fomentar la independencia del Departamento de Justicia. Así lo reseñó el portal de noticias NBC News.

“Desde el principio, el presidente ha dicho que quería un Departamento de Justicia independiente, y debemos hacer precisamente eso. Así que no vamos a hacer comentarios. No nos vamos a centrar en los problemas legales de Donald Trump“, dijo Richmond en una entrevista ofrecida al programa “This Week” de ABC News.

Aunque el presidente Biden ha emitido críticas y cuestionamientos en contra de Trump, el favorito para la nominación presidencial del Partido Republicano, en diversos temas en los últimos meses, lo cierto es que el mandatario nacional no ha hecho demasiados comentarios sobre las cuatro acusaciones separadas en contra de Trump.

NBC News reseñó, por ejemplo, que mientras Trump viajaba para entregarse a la cárcel del condado de Fulton en Atlanta por las acusaciones en su contra en Georgia, Biden publicó un enlace en su cuenta de X, red social conocida anteriormente como Twitter, para recibir donaciones.

Pese a la aparente coincidencia de las publicaciones, Richmond insistió en que Biden no se refería a la acusación: “No, esos correos electrónicos se envían… recibe cinco o seis de ellos al día, así que no le daría mucha importancia“.

No obstante, Joe Biden reaccionó irónicamente luego de la foto policial de Trump, la primera de un expresidente en EE.UU. en toda la historia republicana, refiriéndose al exmandatario como un tipo “guapo y fantástico”.

Los comentarios por parte del líder demócrata se produjeron cuando salió de una clase de pilates a la que asistió junto a su familia, con la que está de vacaciones en el lago Tahoe, que está ubicado entre Nevada y California, informó la agencia EFE.

El fiscal especial Jack Smith acusó a Trump en agosto de cargos federales por conspiración para defraudar al país e intento de evitar la transferencia pacífica del poder presidencial a Biden, y lo acusó en junio por su presunta mala gestión de documentos clasificados después de dejar el cargo.

Trump también fue acusado este mes, junto con 18 coacusados, de cargos estatales graves en relación con presuntos esfuerzos para revertir los resultados de las elecciones de 2020 en Georgia. Ante esta acusación, Trump se declaró como “no culpable”.

