Natti Natasha presume sus encantos con un diminuto bikini negro

La cantante Natti Natasha de manera constante es fuertemente criticada por su apariencia física, debido a que algunos consideran que se encuentra muy delgada, al tiempo que los fanáticos han considerado que podría tratarse de aparentemente ser la situación que atraviesa por su pareja Raphy Pina, quien está detenido desde hace más de un año.

Sin embargo, este fin de semana tomó un vuelo para cumplir con algunos compromisos laborales en Perú, y es que desde el pasado viernes se encontraba en la mencionada nación, así lo dio a conocer a través de sus historias en la red social de la camarita, donde supera los 36 millones de seguidores.

En horas de la noche del pasado sábado decidió subir un video donde demuestra lo bien que se conserva a sus 36 años. Por ello, sigue haciendo caso omiso a los comentarios negativos que emiten sobre su cuerpo, y es que su vestuario dejó poco a la imaginación de más de uno.

“Pa que no nos comparen con nadie“, fue el mensaje que acompañó la publicación.

La madre de Vida Isabelle llevó su cabello suelto con algunas ondas, mientras que usó un top que le permitía presumir no solamente su abdomen, también sus voluptuosos pechos, al tiempo que posó por unos segundos de espalda, fue así como dejó ver un diminuto bikini negro tras llevar puesto un pantalón a la altura de sus caderas.

Los seguidores de la red social de la camarita le recordaron que es una mujer exitosa y bella físicamente. Además, no olvidaron en dejarle saber sus mejores deseos minutos antes de la presentación que tenía programada.

“Yo la veo por aquí y me pone malo. Si fuera en persona me volvería loco”, “La reina y no pretendo discutirlo con nadie”, “El cibao da unas clases de princesas hermosas, miren este monumento de mujer”, “Natti grité mucho con todas tus canciones. Te amo”, “Que bellaaaaa Natti a romper y que la bendición De Dios te acompañe, mucha suerte”, “La dura de las duras para el mundo”, “Diosa, te amamos”, “Siempre serás bienvenida, este es como tu segundo hogar”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

