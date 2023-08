Natti Natasha es fuertemente criticada por enseñar a su hija a bailar reggaeton

La cantante Natti Natasha el pasado sábado en horas de la noche subió un video a la red social de la camarita de su pequeña Vida Isabelle, quien además supera los dos millones de seguidores. A su vez, la dominicana aprovechó para demostrar el ritmo que lleva en la sangre.

Este fin de semana subió en su perfil que asistió a ver a Karol G en uno de sus conciertos realizados en Miami, al tiempo que compartió un tierno mensaje que acompañó las postales subidas, y es que escribió: “Hoy vine a disfrutar de tus logros. Vibrando bonito con una familia que nos regala la vida @karolg, @queenvidaisabelle”.

Sin embargo, la dominicana en esta oportunidad fue fuertemente criticada por dos motivos, el primero de ellos fue por haber llevado a su hija Vida Isabelle de dos años a un concierto de música urbana, género que interpreta ‘La Bichota’. A su vez, no fue lo único y que en Instagram hay un video donde no paran las críticas.

Raphy Pina es el padre de la pequeña, aunque fue Natti la que se grabó bailando reggaeton con la niña, al tiempo que se escucha una de las canciones que interpreta la colombiana y que lleva por nombre ‘tus gafitas’.

Por ello, los internautas no se detuvieron y comenzaron a hablar sobre las más recientes imágenes hechas públicas, debido a que consideran que no cuenta con la edad para estar realizando pasos de bailes un tanto vulgares.

“No le enseñes a bailar así, no seas mala madre, la está hipersexualizando eso es un angelito que Dios te mandó, recuerda que no podías tener hijos”, “Está muy pequeña para ver esos tipos de bailes”, “Que feo lo que le enseñan”, “No la enseñes a bailar así mejor enséñale cosas buenas”, “Una respuesta muy acertada el que sabe, sabe de la palabra Hipersexualizada. Lo mismo pensé y eso no es ser pasado de moda o de cristal, simplemente cuidar la integridad de su infancia”, “Hermosa princesita, no baile así meneando el cult“, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

