Nikki Haley sugiere que, en caso de que Trump resulte condenado, nadie votará por él

Nikki Haley, aspirante presidencial republicana y exembajadora ante las Naciones Unidas, fue una de las participantes del primer Debate Republicano que expresó que apoyaría al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, como nominado republicano para la presidencia en el año 2024 incluso en el caso de que fuera condenado por alguno de los múltiples procesos legales en su contra.

Pese a ello, este domingo, Haley indicó que estaba segura de que ese escenario no se materializaría, pues consideraba que nadie votaría por Trump en el caso de que fuese condenado.

En una entrevista ofrecida al programa “Face The Nation” de CBS News, Haley aseguró que confiaba en que el pueblo de EE.UU. no votaría por Trump si es condenado.

“En primer lugar, es inocente hasta que se demuestre lo contrario”, dijo Haley cuando se le preguntó si votaría por Trump incluso si es condenado. “Pero estás insinuando que el pueblo estadounidense no es inteligente. El pueblo estadounidense no va a votar por un criminal condenado. El pueblo estadounidense va a votar por alguien que pueda ganar una elección general. Tengo fe en el pueblo estadounidense. Saben lo que tienen que hacer“, dijo Haley.

La también ex gobernadora de Carolina del Sur agregó que: “Creo que sí, apoyaré siempre al nominado republicano y me aseguraré de que esa persona sea capaz de vencer a una ‘Presidenta Kamala Harris’. Porque no podemos tener una Presidenta Kamala Harris o nunca recuperaremos nuestro país”.

Haley dijo el comentario respectivo a la “Presidenta Kamala Harris” debido a que, como ha reiterado en varias ocasiones, no cree que el presidente Joe Biden concluya su mandato presidencial de ser reelegido en el año 2024.

En la entrevista, Haley describió esta demostración en apoyo a Trump en el escenario como simplemente un reflejo de un grupo de candidatos que no querían romper su compromiso firmado de respaldar al nominado final.

“Lo que viste en ese escenario fueron candidatos que dijeron que harían exactamente lo que firmaron y prometieron hacer, que es respaldar al nominado republicano“, dijo Haley. “Eso es lo que estamos diciendo. No creo que el presidente Trump sea el nominado. Creo que seré yo. Pero te diré que cualquier republicano es mejor que lo que están haciendo Joe Biden y Kamala Harris”.

Sigue leyendo:

– Nikki Haley: “No hay manera de que Joe Biden termine otro mandato. Kamala Harris será la próxima presidenta”

– Nikki Haley cuestiona la candidatura presidencial de Biden y no cree que el líder demócrata llegue a los 86 años de edad

– Joe Biden anuncia candidatura demócrata para la reelección en comicios presidenciales de 2024