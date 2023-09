Prisión de Minnesota anuncia cierre de emergencia cuando decenas de reclusos se negaron a regresar a sus celdas

Una prisión de Minnesota fue puesta en cierre de emergencia este domingo luego de que unos 100 reos se negaran a regresar a sus celdas, informaron las autoridades.

El motivo de la protesta aún no está claro, pero se cree que podría estar relacionado con las condiciones de vida o las medidas sanitarias por la pandemia.

El Centro Correccional de Minnesota – Stillwater, ubicado en el condado de Washington, alberga aproximadamente a 1,200 reclusos, la mayoría con condenas por delitos graves, donde alrededor de 100 reos participaron en la protesta grupal, que comenzó alrededor de las 11:30 a.m. del domingo, según informó el Departamento Correccional de Minnesota (DOC) en un comunicado.

Por su parte, el portavoz del DOC, Nick Kimball, declaró a The Associated Press que el motivo de la negativa de los prisioneros “aún no está claro”, pero que se está investigando.

Según el medio local KSTP3, algunos reos habrían expresado su descontento por las restricciones impuestas por el Covid-19, así como la suspensión de las visitas familiares o la limitación de las actividades recreativas.

Entretanto, el DOC le dijo a FOX 9 Minneapolis que los miembros del personal de la prisión fueron retirados de las áreas comunes y que no hubo contacto físico entre los reos y los agentes. También se desplegó un Equipo de Respuesta de Operaciones Especiales (SORT) para manejar la crisis y restablecer el orden.

Dos funcionarios de prisiones se encontraban en una zona de control segura el domingo por la tarde y han estado en contacto con las autoridades. No hay heridos confirmados ni daños materiales reportados.

La situación se considera estable, según las autoridades. El DOC dijo que se tomarán medidas disciplinarias contra los reos involucrados y que se les podría trasladar a otras instalaciones.

