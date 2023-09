Yailin ‘la más viral’ habría llamado al 911 tras supuestamente haber sido golpeada por Tekashi 6ix9ine

La dominicana Yailin ‘la más viral’ nuevamente vuelve a protagonizar un nuevo escándalo por presuntamente ser víctima de violencia doméstica. Recordemos que el primer caso que se hizo público fue cuando ella compartió en sus historias de Instagram que según Anuel AA le habría pegado.

A través de las redes sociales se dio a conocer que Tekashi 6ix9ine y Yailin se encuentran juntos desde hace algunos meses, aunque las cosas para ellos posiblemente habrían cambiado luego que se divulgara en la mencionada plataforma que él la habría golpeado, y es que aparentemente ella llamó para denunciar lo que ocurría.

“Supuesta y alegadamente Yailin habría llamado al número de emergencia para pedir ayuda, pues al parecer Tekashi la habría golpeado, así lo dio a conocer en sus redes sociales Arismendy Manon, quien tuvo supuestamente una conversación con un trabajador del sistema nacional de emergencias”, comenzaron diciendo en un trabajo especial realizado en el programa de entretenimiento ‘Chisme No Like’.

“Líder lo que le voy a decir por esta vía sé que no es ético, hasta me podrían votar de la institución. Yo trabajo en el sistema nacional de emergencia 911 en recepción de llamadas. Ayer entró la llamada a las 2:05 de la madrugada de este miércoles, Yailin llamando porque Tekashi le dio supuestamente un extrayon y una galleta, se escuchaba en la llamada llorando y diciéndole a los de seguridad del hotel que no lo dejaron ir porque ella lo iba a meter preso”, se leyó en una captura de pantalla compartida en redes.

Ni Daniel Hernández (rapero) ni Jorgina Lulú Guillermo Díaz (ex de Anuel AA) han aprovechado el uso de las redes sociales para aclarar este hecho donde ambas personalidades del mundo del entretenimiento vuelven a protagonizar un lamentable rumor.

“No tengo prueba física, ni audios porque no es posible entrar celular en el lugar de trabajo. Solo tengo esa información. Espero que por favor no revele ninguna fuente. Además, sé que con esta información no es de contenido, pero se dará más adelante cuenta qué pasó”, se observa en la imagen.

