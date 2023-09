El brasileño Neymar Jr. aún tiene cuentas pendientes con el fútbol: “Espero algún día ganar el Mundial”

Luego de haberle puesto un aparente punto final a su carrera en el fútbol de élite de Europa, el brasileño Neymar Jr. aún tiene algunas cuentas pendientes con el deporte más popular del mundo. Luego de irse del París Saint-Germain (PSG) al Al Hilal de Arabia Saudita, el delantero de 31 años aseguró recientemente que aún tiene un sueño por cumplir anter de colgar los botines.

En una entrevista en Globo Esporte, Neymar señaló que aún le restan ambiciones pero con su selección y que aún el sueño de ganar el Mundial de Fútbol con su selección: “Obviamente espero que algún día pueda realizar mi mayor sueño, que es ganar el Mundial, eso es obvio, pero a veces no sucede”, señaló el carioca.

“En Brasil tenemos un hombre que es el máximo ídolo, uno de los nombres más importantes de la historia del país, que es Zico, y no ha ganado un Mundial. Eso no justifica la calidad y el don que tenía, y eso también se aplica a mí”, aclaró el delantero del Al Hilal.

Neymar recorre el estadio del Al-Hilal durante su presentación con el conjunto saudí. Crédito: Adam Nurkiewicz | Getty Images

Sobre un posible reencuentro con su amigo argentino Lionel Messi en el fútbol de Estados Unidos, Ney dijo: “No puedo decir si lo haría o no, no lo sé, depende mucho del momento en el que te encuentres, de tus elecciones, de lo que quieras. Lo que siempre sueño es en volver a jugar en Brasil, quiero hacerlo, volveré un día u otro. También quería jugar en Estados Unidos. Son dos campeonatos en los que tengo muchas ganas de jugar”.

En ese sentido, el delantero no descartó un futuro regreso al club que lo formó y dónde se dio a conocer a todo el mundo, el Santos: “Tengo estas ganas de volver a jugar en Santos. Sé que decir esto ahora me presiona mucho, pero quiero, ya lo escribí ahí cuando me iba, me voy, pero vuelvo. Quiero volver a jugar en el Santos, no sé cuándo, pero ten por seguro que volveré”.

