Marcelo Bielsa asegura que Luis Suárez y Edinson Cavani podrían participar en las eliminatorias mundialistas

El director técnico de la selección de Uruguay, Marcelo Bielsa, aseguró este fin de semana que ha mantenido importantes contactos con los históricos delanteros Luis Suárez y Edinson Cavani para que formen parte de la convocatoria charrúa para encarar los primeros partidos correspondientes a las eliminatorias del Mundial de 2026 ante los combinados nacionales de Chile y Ecuador.

De acuerdo con la agencia EFE, el entrenador argentino afirmó que entregará la lista definitiva de los jugadores este lunes y aseguró que Suárez y Cavani se encuentran entre los principales candidatos para impulsar la ofensiva del cuadro con el objetivo de sumar las dos primeras victorias para el campeonato mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

Estas declaraciones las realizó Bielsa durante una conferencia de prensa celebrada en el Estadio Centenario de Montevideo, donde el equipo pretende realizar los entrenamientos previos a la doble fecha eliminatoria.

“Efectivamente, no he hablado con ellos. En su momento, yo tengo mucha, mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos”, expresó.

El seleccionador nacional de Uruguay destacó que tanto Luis Suárez como Edinson Cavani manifestaron su deseo de mantenerse defendiendo los colores del cuadro celeste para intentar disputar su próximo campeonato del mundo.

“Se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables mi obligación es elegirlos cada vez que se produce una convocatoria. Entonces, no es que me pareció. No fue necesaria la conversación. Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado”, destacó Bielsa.

“Un jugador es por los antecedentes y por la actualidad y disponibilidad, la disposición a participar. Los antecedentes de Cavani y Suárez son inmensos. La actualidad de Cavani y Suárez la observo”, enfatizó.

Para finalizar, Bielsa habló sobre el posible final del ciclo de los jugadores de la selección uruguaya y destacó que no será el encargado de influir en esas decisiones debido a que es algo que debe tomar cualquier jugador.

“Es imposible que sea yo quien decida que el ciclo de un jugador está terminado. Acá los jugadores juegan por nada, no juegan por plata, juegan por amor a la camiseta. Cómo yo me voy a permitir decirle no a Suárez o Cavani, a cualquier futbolista de un país, vos no sos seleccionable”, concluyó.

