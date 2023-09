Amaury Vergara enfocado en dominar a la selección de México: “Chivas tiene que ser la base de la selección”

El presidente de las Chivas Rayadas de Guadalajara, Amaury Vergara, se mostró bastante contento por el gran desempeño que está atravesando su equipo dentro del torneo Apertura 2023 de la Liga MX, competencia que le permitió ganarse la confianza del técnico Jaime Lozano para que convocara a una gran cantidad de sus jugadores para la doble Fecha FIFA que disputará la selección mexicana este mes de septiembre para seguir preparándose de cara a las eliminatorias del Mundial de 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Durante la inauguración del Andador Chiva, un corredor que conecta al transporte público y las inmediaciones del Estadio Akron, el directivo destacó que es importante seguir mejorando deportivamente para que ocurran más noticias de este tipo en las próximas convocatorias de la selección mexicana y así demostrar que Chivas es uno de los mejores clubes del país.

“Siempre lo hemos dicho y es parte de nuestros objetivos estratégicos en el club, Chivas tiene que ser base de la Selección Mexicana. Y francamente estoy muy contento con esta nueva convocatoria, pero para serte bien honesto, eso no nos quita las ganas de seguir mejorando. No es competencia, yo creo que Chivas tiene que ser siempre, yo estoy siempre en pro de que se formen más jugadores mexicanos, no solamente en Chivas. También es buena señal que tengamos tantos convocados, porque quiere decir que algo estamos haciendo bien para ser considerados por el proyecto de Jimmy Lozano” comentó Amaury Vergara, según ESPN.

Recordemos que el combinado azteca llamó a cuatro figuras del Rebaño Sagrado para la doble Fecha FIFA que disputarán contra las selecciones de Australia y Uzbekistán las próximas semanas; destacó que el objetivo de la institución es no sólo brindar jugadores, sino también ser encargada de formar entrenadores del más alto nivel en todo México.

“Esperemos, también es parte, no solamente jugadores, también queremos formar técnicos, es también parte de los objetivos de Chivas”, destacó.

El seleccionador Jaime Lozano tomó la decisión de convocar a los jugadores Gilberto ‘El Tiba’ Sepúlveda, Jesús Orozco Chiquete, Alexis Vega y Roberto ‘El Piojo’ Alvarado, quienes se han forjado como unas de las figuras más destacadas de Chivas de Guadalajara.

