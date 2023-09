Sergio Ramos pide “perdón” a los hinchas del Sevilla por las “cosas” ofensivas que hizo con el Real Madrid

El icónico defensor español Sergio Ramos, finalmente ha regresado a la que fue su primera casa, el Sevilla FC, equipo del que se convirtió en rival durante más de 15 años mientras vestía la camiseta del Real Madrid, y con el que llegó a tener varias confrontaciones dentro del campo, algo por lo que se ha disculpado con los hinchas.

“Creo que he cometido errores y quiero aprovechar también la oportunidad para disculparme en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento”, expresó veterano defensor que fichó por una temporada con el conjunto andaluz.

Sergio Ramos se emociona recordando a su abuelo:



💬 “El último recuerdo que tengo de mi abuelo es muy feo, yéndose de aquí viendo cómo pitaban a su nieto. Eso fue algo muy duro que para mi, a la hora de tomar una decisión, la tengo en cuenta”.



Entre los gestos a los que hace referencia Ramos, podemos recordar cuando se llevó las manos a las orejas ante Gol Norte (sector del estadio Ramón Sánchez Pizjuan) tras marcar un penalti a lo ‘Panenka’ en una eliminatoria de Copa del Rey en 2007 tras haber recibido un sinfín de insultos de una parte de la grada.

Pese a todos los momentos de tensión que vivió muchas de las veces que enfrentó al Sevilla en condición de visitante, el defensor de 37 años calificó su regreso al club como “un día muy especial” y “muy emocionante” puesto que significa su regreso a “casa”.

“Por fin vuelvo a casa y estoy deseando que llegue ese momento de volver a sentir la camiseta del Sevilla y ponerme este escudo nuevamente en el pecho. Han pasado 18 años desde que me fui. Yo creo que estamos todos en el mismo barco, que somos todos la misma familia, y demasiada gente tenemos fuera como para pelearnos nosotros”, puntualizó.

Por otra parte, Sergio Ramos explicó la razón por la que escogió al equipo andaluz donde cobrará cerca de un millón de dólares por una temporada y rechazó ofertas de Arabia Saudí y Turquía más más de $10 y $19 millones de dólares, respectivamente.

“No sólo era una deuda que tenía conmigo mismo, sino también con mi familia, con mi abuelo, que me hizo sevillista desde que era pequeño, con mi padre, y a partir de ahora creo que no tenía sentido tomar otro rumbo, coger otra dirección, que no fuese pasar por mi casa. Espero verlos muy pronto, vengo a dar el máximo y a intentar conseguir los objetivos con el equipo. Un saludo muy grande”, sentenció el canterano sevillista.

