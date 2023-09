US Open: Alexander Zverev y Daniil Medvedev se suman a la batalla por el título

Alexander Zverev y Jannik Sinner jugaron cuatro horas y 41 minutos, en el partido más largo del US Open hasta ahora para situar al alemán en cuartos de final. El duelo se saldó por 6-4, 3-6, 6-2, 4-6, 6-3 y terminó a la 1: 39 a.m.

“Supongo que puedo decir que he vuelto. Esto es exactamente para lo que vivo. Esto es lo que me encanta hacer… jugar a la 1:30 a. m., frente a una multitud repleta en el estadio Arthur Ashe. No hay nada mejor. Este es uno de los mejores momentos de mi carrera”, dijo Zverev a la entrevista en la cancha.

El partido fue de alta intensidad y en algún momento ambos jugadores acusaron problemas físicos, más en el caso del italiano, en el tercer set. Zverev también tuvo calambres en una pierna, pero tras reponerse, tuvo siempre la iniciativa y la resolución de dar el todo por el todo para hacerse de la victoria.

El triunfo de Zverev no deja lugar a dudas de que el alemán ha recuperado el nivel que lo llevó a un juego del título del US Open hace tres años. Su victoria ante Sinner, es la segunda consecutiva contra un jugador Top 10 después de derrotar a Daniil Medvedev hace tres semanas en Cincinnati. El alemán tenía marca de 0-8 contra jugadores Top 10 este año antes de su victoria sobre Medvedev.

Zverev egresó a la acción en enero después de perderse la segunda mitad del año pasado por un desgarro de ligamentos en el tobillo derecho, una lesión que sufrió durante su semifinal de Roland Garros con Rafael Nadal.

El sembrado número 12 y finalista del US Open 2020 se medirá el miércoles a Carlos Alcaraz que en el turno del día había eliminado cómodamente al italiano Matteo Arnaldi por 6-3, 6-3 y 6-4.

Zverev lidera 3-2 sus enfrentamientos con Alcaraz 3-2. Sin embargo, el español perdió solo tres juegos en camino a derrotar a Zverev durante su encuentro más reciente en mayo en Madrid.

Medvedev apuesta por su segundo US Open

Entre tanto el ruso Daniil Medvedev, continua su apuesta por un segundo título del US Open al sobreponerse de perder el primer set para vencer al australiano Alex de Minaur por 2-6, 6-4, 6-1, 6-2.

Daniil Medvedev enfrentará en cuartos de final a su compatriota Andrey Rublev. Brad Penner/USTA)

Medvedev, campeón en Flushing Meadows en 2019, había perdido sus dos encuentros anteriores con el australiano, incluido el de Toronto en agosto.

Con su victoria batió su récord personal en Nueva York, donde alcanzó los cuartos de final en cuatro de sus últimas cinco apariciones.

El siguiente paso para Medvedev es un enfrentamiento con su compatriota, Andrey Rublev, contra quien tiene marca favorable de 5-2.