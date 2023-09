Agenda de eventos: qué hacer en Nueva York del 7 al 13 de septiembre

José Soto en concierto



Este jueves 7 de septiembre en el salón David Rubenstein del Lincoln Center se presenta desde las 7:30 p.m. el pianista y compositor José Soto, quien estrena su nuevo álbum “El Llamado Ancestral”, que explora la cultura del pueblo Bribri de su Costa Rica natal. El proyecto musical de Soto es la culminación de años de estudio y compromiso directo con los Bribri, particularmente a través de su embajador cultural Ali García, cuya voz proporciona un hilo conductor a lo largo del trabajo. Con una banda principal con Soto al piano junto con un elenco internacional que incluye al baterista cubano (y habitual del Lincoln Center) Francisco Mela, el saxofonista de Boston George Garzone y la fliscorno española Milena Casado, The Ancestral Call utiliza el jazz contemporáneo para entablar una extraordinaria conversación con tradición antigua. Entrada gratis informes: lincolncenter.org

‘Law & Disorder’

Cuatro años tras su exitoso show ‘Made in Puerto Rico,’ el boricua Elizardi ‘Eli’ Castro regresa a la Gran Manzana con su nuevo one-man show ‘Law & Disorder’, que cuenta la historia de cómo de haber sido abogado y fiscal se transformó en cómico y artista. El show se estrena el jueves 7 de septiembre en el Puerto Rican Traveling Theater 7:30 p.m. (304 West 47th Street New York New York 10036). Informes: http://www.elicastro.com/tickets

Circo Vázquez en NJ



El Circo Vázquez, uno de los más importantes y de mayor trayectoria en los Estados Unidos, llevará su distintiva carpa con techo grande con clima controlado a cinco ubicaciones en Nueva Jersey, Long Island y Nueva York este otoño. El espectáculo comenzará en Paramus, Nueva Jersey (del 9 al 26 de septiembre), antes de trasladarse a Woodbridge, NJ (del 30 de septiembre al 10 de octubre), y luego pasará a Nueva York para cumplir una intensa agenda. Disfrute de actuaciones únicas e inolvidables de un elenco internacional totalmente humano de superestrellas del circo en este emocionante espectáculo completamente nuevo. Informes: http://www.CircusVazquez.com

Exhibición Pardon Me de RETNA



La exhibición de arte Pardon Me (Perdóname) presenta obras que exploran el complejo viaje de RETNA a través de la caligrafía, el arte abstracto y la lucha emocional. Creadas durante un período transformador de su vida, las dos obras distintas invitan a presenciar un poderoso diálogo entre las dos personas creativas de RETNA y una disculpa representativa a su madre. El estilo caligráfico monocromático instantáneamente reconocible de RETNA lo ha llevado a los niveles más altos de la cultura popular y la sociedad de élite, con su trabajo garabateado en la portada de un álbum de Justin Bieber, adornando los costados de aviones privados y edificios de varios pisos en todo el mundo y envuelto alrededor. los cuellos de las personas acomodadas en forma de pañuelos de seda Louis Vuitton de edición limitada. Desde el 6 al 17 de spetiembre en la galería Alchemy Gallery, (55 Delancey St, New York City). Informes: alchemy-gallery.com

R&B folk and rock



Una vez que escuches cantar a Kat Wright, nunca olvidarás su voz. Sensual y dinámica, suave como el satén con un lecho de arena y whisky, la voz de Wright evoca el gruñido aterciopelado de Bonnie Raitt y el canturreo agridulce de Amy Winehouse. Wright y su banda de gira han interpretado una mezcla sureña de música R&B, folk y rock como telonero de Kacey Musgraves, The Wood Brothers, Leon Russell, Grace Potter y docenas de otros artistas de country soul con ideas afines. Tras el lanzamiento de su álbum de 2016, By My Side, Wright pasó los años de COVID perfeccionando su arte con sus compañeros de banda Josh Weinstein en el bajo y Bob Wagner en la guitarra al servicio de un par de EP Trio Sessions acústicos seductoramente simplificados. Su próximo álbum producido por Benny Yurco, saldrá en 2024. Entrada gratis show es este viernes 8 de septiembre desde las 7:30 p.m. en el salón David Rubenstein del Lincoln Center. Informes: lincolncenter.org

Piso 21 en el Palladium Times Square



Luego de su presentación hace cuatro años en Nueva York, retorna a la Gran Manzana el grupo Piso 21 como parte de su tour Los Muchachos con un concierto este viernes 8 de septiembre desde las 8 p.m. en el Palladium Times Square (44th y Broadway 10036 New York). Originario de Colombia, Piso 21 es uno de los grupos más prolíficos de la música latina con un repertorio de canciones exitosas que han generado más de 11 mil millones de reproducciones a nivel mundial. Los miembros de Piso 21 son cantantes, compositores, productores y multiinstrumentistas consumados por derecho propio, todos talentos distintivos que les ganaron el respeto instantáneo dentro de los círculos de la industria musical a su llegada en 2012. Ese mismo año, obtuvieron una nominación como Mejor Nuevo Artista en los Latin Grammys. Informes: ticketmaster

Opera al aire libre



En una adaptación del cuento de hadas de Hans Christian Anderson, Song of the Nightingale, y con la adaptación musical de Lisa DeSpain y libreto de Melisa Tien se estrenará este viernes 8 en tres puntos de Nueva York, la obra que cuenta la historia de un coleccionista que busca reunir los objetos más bellos del mundo.Los puntos donde se presentará el evento será: Brooklyn Commons (este viernes 12:30 y 5:00 p.m.), Manhattan West (el jueves 21 a las 12:30 y 7:00 p.m.) y en Brookfield Place (jueves 28 de septiembre 12:30 y 7:00 p.m.). Entrada gratuita. Informes: brooklyncommons.com

Romeo y Julieta en el Bryant Park



La serie de eventos Bryant Park 2023 de la Ópera de la Ciudad de Nueva York concluye este viernes 8 de septiembre desde las 7:00 p.m. con la obra Romeo y Julieta. La suntuosa ópera da vida a la historia de los famosos amantes de Shakespeare a través de algunos de los temas musicales más bellos del repertorio francés. Acompañada por miembros de la Orquesta de la Ópera de la Ciudad, la soprano Ekaterina Siurina y el tenor Won Whi Choi actuarán junto con el director musical el maestro Constantine Orbelian, al mando. Informes: bryantpark.org

Danna Paola de gira



La artista mexicana Danna Paola se presentará este sábado 9 de septiembre en un concierto desde las 8 p.m. en el Palladium Times Square (44th y Broadway 10036 New York) en el que será su debut en un escenario neoyorquino para la intérprete de temas como “1Trago”, Amor Ordinario, Nada, Tenemos que hablar, entre otros. La cantante se ha destacado a nivel internacional y recientemente se presentó en el festival Tomorrowland, junto a Steve Aoki. Fue además una de las invitadas del DJ para presentar su nueva colaboración “Paranoia”, en el festival de música electrónica que se celebra en Bélgica. Informes: Ticketmaster

¡Viva! Broadway celebra mes de la hispanidad

¡Viva! Broadway celebra este sábado 9 de septiembre la influencia dinámica que los artistas latinos e hispanos han tenido en el arte de Broadway. Concebido y dirigido por Luis Salgado, bajo la dirección musical de Jaime Lozano y escrito por Eric Ulloa, el concierto es una celebración de la historia desde la inspiración de los primeros compositores hasta las voces e historias auténticas de Broadway hoy. El evento al aire libre se cumplirá entre las calles 45 y 47 desde las 5 p.m. Informes: playbill.com/curtainup

Latin Jazz Trío de Cámara



La formación Latin Jazz Trío combina los colores de los ritmos cubanos y latinoamericanos con el jazz y la música de cámara, dando un nuevo sabor a estas sonoridades. El trío está formado por el pianista neoyorquino nacido en Uruguay Pablo Zinger, la cellista basada en Nueva York Amy Kang y el clarinetista colombiano Juan Ruiz. Los músicos interpretarán un repertorio formado por obras de reconocidos compositores como Paquito D’Rivera y Astor Piazzolla. La iniciativa es una nueva colaboración entre el Centro Cultural Cubano de Nueva York y el Instituto Cervantes (211-215 East 49th Street). El show está programado para el martes 12 de septiembre a las 7:00 p.m en el instituto Cervantes. Entrada gratuita Informes: info@cubanculturalcenter.org

Recuerdan 50 aniversario de muerte de Salvador Allende



En el salón de actos de la Sociedad Benevolente Española La Nacional, (239 west 14th Street, New York, NY 10011) se cumplirá este lunes 11 de septiembre desde las 7:00 p.m. se presentará la película 1973 Revoluciones por minuto de Fernando Valenzuela para recordar el medio siglo de la muerte del expresidente chileno Salvador Allende durante el golpe de estado que marcó el inicio de décadas de dictadura. La película está basada en la historia “Allende la muerte de un presidente” de Rodolfo Quebleen y fue adaptada para el teatro en 2006, con Ramiro Antonio Sandoval en el papel principal. Lanzada en 2008 en Chile, la película recibió elogios de la crítica. Informes: (347)4940507.

Arte latinoamericano en NJCU



New Jersey City University (NJCU) y sus NJCU Galleries inaugurarán una exposición de dos galerías sobre artistas latinoamericanos, titulada Artistas de Latinoamérica Sueños y Posibilidades, que presenta obras y multiplicidad de voces artísticas de 20 artistas. La exposición se inaugurará en las dos galerías de arte del campus de NJCU el miércoles 13 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 15 de noviembre de 2023. Las galerías de NJCU ofrecerán una recepción de inauguración el 13 de septiembre de 4:30 a 7:30 p.m. La exposición, que se presentará durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana (del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2023), y cuenta con el apoyo del Centro de Estudios Latinoamericanos, Caribeños y Latinx. Estará acompañado de paneles de discusión en los que participarán artistas, profesores y varios departamentos. Informes: http://www.purplepass.com