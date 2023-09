Comienzan las “más difíciles del mundo”: Todo lo que debe saber sobre las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026

Desde este jueves 7 de septiembre comienzan oficialmente las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá 2026, donde las 10 selecciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) buscarán al menos seis cupos directos a la máxima cita mundialista.

La próxima Copa del Mundo tendrá 48 selecciones participando por primera vez en la historia, por lo que la Conmebol amplió sus cupos de clasificación.

Desde 1998, la Conmebol ofrecía cuatro cupos directos y uno al repechaje internacional, pero desde estas eliminatorias serán seis las selecciones sudamericanas que clasificaran directamente al certamen, mientras que la selección que quede en el séptimo lugar disputará el repechaje.

El modelo de clasificación se mantiene igual: todos contra todos en partidos de ida y vuelta. En caso de igualdad de puntos entre dos selecciones al final de las eliminatorias se tomarán en cuenta los siguientes criterios de desempate:

Mejor diferencia de goles en todos los partidos disputados.

Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos de la eliminatoria.

Mayor número de puntos obtenidos en los duelos entre los equipos empatados.

Mejor diferencia de goles en los duelos entre los equipos empatados.

Mayor cantidad de goles marcados en los duelos entre los equipos empatados.

Mayor cantidad de goles marcados en condición de visitante en los partidos entre los equipos en cuestión.

Fecha 1

Jueves 7 de septiembre

Paraguay vs. Perú – 6:30 p.m ET.

Colombia vs. Venezuela – 7:00 p.m. ET.

Argentina vs. Ecuador – 8:00 p.m. ET.

Viernes, 8 de septiembre

Uruguay vs. Chile – 7:00 p.m. ET.

Brasil vs. Bolivia – 8:45 p.m. ET.

Fecha 2

Martes 12 de septiembre

Bolivia vs. Argentina – 4:00 p.m. ET.

Ecuador vs. Chile – 5:00 p.m. ET.

Venezuela vs. Paraguay – 6:00 p.m. ET.

Chile vs. Colombia – 8:30 p.m. ET.

Perú vs. Brasil – 10:00 p.m.

Sigue leyendo:

–“Los clásicos se forman por historia y títulos, no por ser vecinos”, Faustino Asprilla no considera el partido Colombia vs. Venezuela como un clásico

–La futbolista Jenni Hermoso habría denunciado formalmente a Luis Rubiales ante la justicia española por agresión sexual

–Condenan a 12 años de prisión a expresidente de la Federación Panameña de Fútbol por corrupción