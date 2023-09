Danilo Carrera firmó un convenio “para múltiples acuerdos” y se une a Telemundo

El pasado martes en la cuenta de Instagram de ‘Hoy Día’ anunciaron que este miércoles le darían la bienvenida al canal de televisión a una reconocida personalidad que integra el mundo del entretenimiento, y así fue, pues se trata del actor Danilo Carrera. “@Telemundo anuncia la firma de un acuerdo con el reconocido actor internacional @danilocarrerah“, se lee en la cuenta del ecuatoriano.

Telemundo emitió un comunicado donde destaca las nuevas funciones del joven de 34 años dentro de la cadena televisiva. Por ello, destacaron que: “Carrera será protagonista de varias producciones originales de Telemundo Global Studios, además de tener importantes participaciones en programas de entretenimiento y especiales”.

El ecuatoriano destacó que su carrera profesional le dio inicio cuando era una persona bastante joven y ahora tiene el placer de poder regresar luego de más de una década, siendo un hombre mucho más preparado para asumir diversos roles. Por ello, resaltó que se siente muy emocionado por todo lo viene para él.

“‘En Telemundo, empecé mi carrera siendo un niño, y 12 años después regreso siendo un hombre. Lo que no ha cambiado son mis ganas de triunfar en todo lo que me propongo,” mencionó Carrera. “Estoy entusiasmado por iniciar esta nueva etapa y dar pie a los grandes proyectos que crearemos juntos'”, dice parte de la misiva compartida.

La empresa acompañó el anuncio con una foto de Danilo en blanco y negro, al tiempo que le agregaron el siguiente texto: “Telemundo firma acuerdo con el reconocido actor Danilo Carrera para múltiples proyectos”.

Danilo Carrera estaba desempleado para cuidar a su madre con cáncer

A mediados del mes de mayo el actor Carrera sostuvo un breve encuentro con los medios de comunicación, momento donde tomó la determinación de aclarar que no tenía empleo, aunque las ofertas no habían faltado, solamente que eran en México y su prioridad estaba enfocada en cuidar a su madre tras un lamentable diagnóstico médico que le dieron.

“Estoy desempleado. Tengo ofertas de trabajo, pero todas en México. Por ahora no hay nada de actuación aquí en Miami, pero seguramente ya saldrá algo. No me preocupa eso por el momento, mi enfoque en este momento es mi madre, para mí no hay nada que me importe más que estar ahí para ella”, expresó.

