A Danilo Carrera no le importa estar desempleado con tal de cuidar a su mamá

Ahora que ya se encuentra en Miami para cuidar a su madre, quien fue diagnosticada con cáncer, Danilo Carrera admite que ha recibido numerosas ofertas de trabajo; sin embargo, no las ha aceptado debido a que quiere cumplir su misión.

En un breve encuentro con los medios, el actor aseguró que no le molesta no trabajar, ya que puede concentrarse en atender a doña Elsita Huerta como se merece, pero dijo estar confiado en que pronto le llegará un buen proyecto.

“Estoy desempleado. Tengo ofertas de trabajo, pero todas en México. Por ahora no hay nada de actuación aquí en Miami, pero seguramente ya saldrá algo. No me preocupa eso por el momento, mi enfoque en este momento es mi madre, para mí no hay nada que me importe más que estar ahí para ella”, dijo Danilo.

Para finalizar, el ecuatoriano sacó a relucir su sentido del humor asegurando que lo que más extrañará de México no es ni su gente, ni su cultura, ni los lugares que visitaba, sino poder desayunar molletes todos los días.

Carrera le resta importancia a polémica con fotos

En días pasados Danilo Carrera volvió a ser presa del ojo público tras publicarse en una revista unas imágenes en las que, presuntamente, sale con diferentes mujeres a la vez; sin embargo, él mismo afirma que no le preocupa el escándalo.

En un breve encuentro con los medios, el actor señaló que no tiene nada que ocultar, ya que dichas instantáneas corresponden a diferentes épocas de su vida, y recalcó que hoy en día se encuentra disfrutando de una bella relación amorosa.

“No hay escándalo en ningún lado, son fotos que son de otras fechas, si no pues no estaría tranquilo, no pasa nada. No hay ningún tipo de problema por esas imágenes, la verdad es que no le di importancia al artículo porque en realidad no la tiene”, dijo Danilo.

Asimismo, el protagonista de la telenovela “El Amor Invencible” contó que le dio mucha risa que el título del artículo era que tenía “corazón de condominio”, pues para él eso quiere decir que puede amar a muchas personas sin temor a herirlas.

