Republicanos de NY piden sesión extraordinaria en Albany para frenar crisis de nuevos migrantes

En medio de la crisis que ha generado la llegada en masa de más de 104,000 migrantes a Nueva York en el último año, y mientras el Alcalde, Eric Adams, y la Gobernadora, Kathy Hochul siguen implorando ayuda al gobierno federal para hacerle frente a la situación, que le ha costado a la Ciudad más de $1,500 millones de dólares y que empieza a levantar quejas entre cientos de neoyorquinos, el ala republicana de la Legislatura estatal exigió a Albany que se convoque a una sesión extraordinaria para tomar medidas.

En medio de una manifestación que tuvo lugar en en la antigua escuela secundaria St. Agnes Academic High School, en College Point, Queens, convertida en refugio para migrantes, líderes republicanos levantaron su voz contra el manejo que se le ha dado a la crisis migratoria y pidieron que la Legislatura regrese a sesionar, para según ellos, tomar acciones que protejan los bolsillos de los contribuyentes y el futuro de las comunidades.

Los manifestantes exigieron que se aumente la transparencia y la supervisión de los gastos que se han hecho a raíz de la llegada de nuevos migrantes, de los cuales 57,000 se encuentran actualmente bajo el sistema de albergue y ayuda de la Administración Municipal, se exija verificaciones de antecedentes para solicitantes de asilo y se prohíba que las escuelas locales se transformen en refugios. Asimismo, exigen que el Contralor estatal examine y audite los fondos estatales y federales recibidos asignados para ayuda humanitaria en la ciudad de Nueva York o cualquier municipio, se exija que se registre a todos los inmigrantes para saber quienes están llegando, y se legisle para proteger a los condados y municipios sobre el uso del “derecho a la vivienda” y que se revoque la Orden Ejecutiva de 2017 que prohíbe a las fuerzas del orden cooperar con autoridades de Inmigración.

“Esta es una crisis que fue creada y exacerbada por los demócratas, y han permitido que continúe una espiral fuera de control”, dijo el líder republicano de la Asamablea estatal, Will Barclay. “Transparencia, liderazgo, comunicación y desde el principio ha faltado preparación. ¿Cuánto caos más vamos a permitir? La Casa Blanca de Biden le ha dado la espalda a Nueva York. Es hora de que regrese la Legislatura estatal a Albany y establece pautas antes de que una mala situación empeore aún más”.

El asambleísta Mike Reilly se sumó a los reclamos y manifestó que representa las voces de comunidades de toda la ciudad de Nueva York que se están levantando ante la crisis migratoria que calificó como “fuera de control”.

“Los neoyorquinos no deberían verse obligados a cargar con esta crisis, y una vez más hago un llamado a la gobernadora Hochul y al alcalde Adams para que encuentren el coraje necesario para exigir acción al presidente Biden en la frontera sur de Estados Unidos: ahí es donde esta crisis comenzó y ahí es donde debe terminar”, dijo el legislador.

El asambleísta Mike Tannousis criticó no solo a la Administración Biden sino que aseguró que los gobiernos estatal y municipal están haciendo mal las cosas y no han sabido ponerle un pare a la crisis.

“A nuestros electores les han fallado los tres niveles de gobierno: federal, estatal y Ciudad. Es extremadamente frustrante ver a los tres apuntándose con el dedo en lugar de sentarse para encontrar una solución viable a largo plazo. En lugar de señalar con el dedo a otra parte, el gobierno federal puede empezar por asegurar la frontera”, dijo el republicano, quien se opuso a que se levanten refugios en comunidades sin consultar con ellas. “Tanto nuestros gobiernos estatales como municipales también les fallamos a nuestros electores al no tener un plan real para abordar esta crisis y continuan abriendo refugios para migrantes en lugares que potencialmente podrían comprometer a las comunidades locales”.

El asambleísta Lester Chang insistió en exigir que la Legislatura convoque a una sesión inmediata para anzalizar las acciones que puedan tomarse para contener la crisis, algo que líderes demócratas no ven como posible, debido a que señalan que las acciones deben venir del Gobierno federal al que le claman mayor apoyo.

“Esta actual crisis migratoria ha alcanzado un nivel crítico y no hacer nada no es una opción, no es justa ni para los inmigrantes ni para el pueblo de Nueva York. Por eso yo, junto con mis colegas republicanos, insto al gobernador a actuar con responsabilidad y pedir una sesión especial de la Legislatura para abordar este tema”, dijo el asambleísta republicano.