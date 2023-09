Edinson Cavani sobre su ausencia en la selección uruguaya: “Si el que toma la decisión piensa que no estoy a la altura, perfecto”

El pasado 15 de mayo la Asociación Uruguaya de Fútbol designó a Marcelo Bielsa como entrenador de la selección. Y desde la llegada del argentino al banquillo hubo algunas polémicas, en especial por la limpieza en la plantilla al no convocar a jugadores veteranos al equipo.

Entre ellos Edinson Cavani y Luis Suárez, los dos máximos goleadores históricos de la selección charrúa, quienes a sus 36 años parece que no están en los planes del nuevo entrenador.

Ni el “Matador”, ni el “Pistolero” fueron convocados a los últimos amistosos de Uruguay, pero la mayor sorpresa vino cuando tampoco fueron llamados para la primera fecha de eliminatoria de cara al Mundial de 2026, donde la oncena celeste debuta ante Chile en casa.

Ante esta decisión del cuerpo técnico en no convocar a un histórico como Cavani, el propio delantero de Boca salió a opinar sobre su ausencia en la selección.

“Para mí la vida son etapas y si por ahí el que toma la decisión hoy de estar en la selección siente o piensa que no estoy a la altura de poder estar, perfecto porque tienen ellos la decisión. Así como en tu casa tener el poder de decidir y definir por cosas que se vayan a hacer, bueno, ellos hoy tienen un cargo que tienen la decisión de llevar a quien quieran llevar”, expresó en entrevista con Telemundo.

Edinson Cavani /Getty Images

Cavani ha disputado 136 partidos con su selección y ha anotado 58 goles. Además de ser clave en el último campeonato de su país, la Copa América 2011. Pero hoy por hoy el atacante parece estar concentrado en mantenerse a buen nivel en su actual club, aunque siempre estará dispuesto a recibir un llamado de su selección.

“Por ahí llegó una etapa en la que me toca dedicarme más al lugar en el que estoy hoy. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No me quiero detener a dar muchas vueltas, ni ir contra uno u otro. La verdad que no me interesa porque no quiero”, cerró Edinson.

Por otra parte el entrenador Marcelo Bielsa tampoco cerró definitivamente la puerta para los goleadores Suárez y Cavani. “Desde que comencé a trabajar, Cavani expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado y Suárez también Desde mi punto de vista, esas dos afirmaciones los convirtieron en jugadores convocables”, sentenció el estratega argentino.

El seleccionado uruguayo viene de tener una floja participación en la pasada Copa del Mundo, en la que no pudieron avanzar de la fase de grupos. Algo que no ocurría desde 2002.

Sigue leyendo:

· Todo lo que debe saber sobre las dos primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de 2026

· Lionel Scaloni apoya a Messi y espera verlo en el Mundial 2026: “Por el bien del fútbol, todos queremos que pueda jugarlo”

· Juan Cuadrado apunta alto con Colombia en las eliminatorias al Mundial: “Tenemos que estar sí o sí en la gran cita”