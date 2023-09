“Me encantaría entrenar a los mejores equipos y el Madrid es uno de los mejores”: Jorge Vilda se postula al cargo de entrenador del Real Madrid

Jorge Vilda salió por la puerta trasera de la dirección técnica de la selección de España, después que Pedro Rocha, presidente interino de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidiera destituirlo del cargo.

Al entrenador le preguntaron sobre lo que va a hacer y, concretamente, si se ve entrenado al Real Madrid. “Me encantaría entrenar a los mejores equipos y el Madrid es uno de los mejores”, sentenció Jorge Vilda.

A Vilda le preguntaron sobre la irrupción del club blanco en el fútbol femenino. “Lo está haciendo bien, hay buen núcleo de jugadoras nacionales, con un gran vestuario y está reflejado las internacionales que tiene la selección y además jugadoras que pasaron por las categorías inferiores y que triunfaron en el Mundial”, sentenció el ex seleccionador español.

El que fuera seleccionador español admitió que le gustaría entrenar a un club: “Es lo que hice en el pasado y gracias a eso estoy donde estoy. Cuando he estado con la Selección echaba de menos el día a día de los entrenamientos en un club”. “Por mí estaría mañana entrenando, pero tampoco hay que precipitarse. Con calma”, añadió Jorge Vilda.

A la pregunta sobre si tenía alguna oferta sobre la mesa, reveló: “Mi profesión es ser entrenador y es lo que sé hacer, es lo que he hecho en toda mi vida profesional y es lo que quiero seguir haciendo. Está claro que es un momento en el que tengo que reposar todo y pensar. Sí, que las hay. Tengo que valorarlas. Tengo una familia. Veremos a ver si es en España o no…”.

Jorge Vilda tras la consagración de España en el Mundial / Foto Getty Images: SAEED KHAN/AFP

Habló sobre su destitución

Sobre cómo le había comunicado Pedro Rocha su destitución, Jorge Vilda declaró: “Rocha es un caballero. Hemos tenido buena relación siempre y fue algo que me pilló por sorpresa y lo que se me explicó es eso, que se necesitaba un cambio estructural. Fue un cese de todas mis funciones. Siempre hemos tenido buena relación con la Federación”.

“No me lo esperaba. Iba con otra idea. Siempre te queda la ilusión y la esperanza. Me veía con fuerza y ganas de disputar una Nations League, clasificadas para los Juegos Olímpicos…”, agregó.

Tenía resulta su vinculación por más tiempo con la Federación: “En la Asamblea se dice públicamente, pero anteriormente se había perfeccionado ese contrato de una renovación por cuatro años más, más el que me quedaba. Hay una conversación en una reunión en la que se me cesa y se me explica que es un cambio estructural”

