Arremeten contra Karol G en redes sociales: ‘la bichota’ rechaza las flores de un fanático mientras camina con Feid en Nueva York

Karol G tuvo una nueva aparición de la mano de Feid, el cantante colombiano de reggaetón con el que confirmó su relación el pasado 16 de junio, tras muchos meses de rumores. El momento se dio en la ciudad de Nueva York, en medio de la gira de la intérprete de ‘Provenza’, pero no fue el amor que desbordan los artistas lo que más conmocionó en las redes sociales.

Cuando la pareja sale de un establecimiento de puertas negras, tomados de la mano, hay personas saludándolos a su alrededor. Una de estas personas, tiene un ramo de flores en la mano, el cual le ofrece a la colombiana.

La sorpresa para muchos internautas fue que Karol G no toma las flores, sino que con un leve empujón las aleja y sigue su camino, de la mano de Feid, hasta la camioneta que los espera.

Este gesto desata las opiniones de las personas en Internet, quienes rechazan la actitud de Karol G frente a esta situación. A continuación, algunos de los mensajes.

“¡Que desaire a la chica, no aceptó las flores!”, “Ella ni caso le hizo a sus fans hasta rechazo las flores pero ayyyy si hubiera sido Yailin Dios me imagino la acribillada que le estuvieran dando”, “Rechazo el ramo, a Karol ya vi como hace un año se le subió la fama”, “Arrogante me pareció con la persona de las flores”, “¿Por qué no agarran las cosas que con esfuerzo les regalan?” y “¿Dónde quedó su humildad? Los fans hacen un gasto que igual y no este en sus gastos del día a día! Valórenlo. Un tache para Karol G” son parte de los mensajes de los internautas a los que no les agrada la actitud de Karol G en esra situación.

