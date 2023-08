Karol G tendrá su primera participación en los MTV VMAs

La cantante colombiana Karol G sigue escalando alto y ahora llega un nuevo reconocimiento a la increíble carrera que tiene y que promete seguir ampliando con un gran legado y muchos logros.

La nacida en Medellín tendrá este 12 de septiembre la oportunidad de subirse por primera vez al escenario de una de las ceremonias de premiación más famosas del mundo: los MTV VMAs.

Esta entrega, que celebra a los mejores artistas del mundo en el último año, se realizará desde el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey.

En los comentarios de la publicación donde la los VMAs anuncian a Karol G como parte de esta ceremonia llueven los mensajes de apoyo para la intérprete colombiana que actualmente se encuentra de gira por Estados Unidos con su tour ‘Mañana será bonito’.

Karol G acaba de vivir un gran momento en el primero de los dos conciertos completamente agotados que tuvo en el Estadio Rose Bowl de Los Ángeles. La colombiana rompió en llanto al agradecerle a sus fanáticos por el apoyo que le han dado y por permitirle vivir este sueño.

“Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto. Yo sé que me dicen que soy una llorona, pero a mí no me importa. Pero miren ustedes esto…”, comienza diciendo la artista. “Yo se los voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos…”, dijo tras una emotiva pausa repleta de los aplausos de todos los presentes en ese lugar.

La gira no se acaba

Karol G, por algunas fechas más, seguirá deleitando al público de Estados Unidos.

25 y 26 de agosto. Miami, Florida en Hard Rock Stadium.

29 de agosto. Houston, Texas, en NRG Stadium.

31 de agosto. San Antonio, Texas en Alamodome.

2 de septiembre. Dallas, Texas en Cotton Bowl.

7 y 8 de septiembre. Nueva York en Metlife Stadium.

15 de septiembre: Chicago, Illinois, en Soldier field

24 de septiembre. Atlanta en Mercedes Benz Stadium

