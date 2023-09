Suspenden a policía captado en video en pleno besuqueo con amante en calle de Maryland; esposa reacciona

¡Cuidado con quién se besa!, y dónde se besa…

Esa sería parte de la moraleja que dejan las imágenes que se han vuelto virales en redes sociales y que muestran a un agente de la policía en Maryland besuqueándose con su amante en plena calle.

Un hispano fue el que grabó el video que provocó la suspensión del oficial Francesco Marlett del Departamento de Policía del Condado Prince George.

En las imágenes, se ve a Marlett, quien está casado, besando y abrazando a la “otra” al costado de su patrulla policial. Seguidamente, el agente se mueve con la mujer al asiento trasero del vehículo oficial.

La grabación compartida en redes como TikTok generó cientos de miles de reproducciones en el ciberespacio y múltiples comentarios.

Paula Marlett, la esposa del agente, reaccionó mediante una publicación en Facebook a la traición y reconoció que pasa por un momento difícil.

La despechada compartió el video en su muro con la descripción: “Aquí van mi esposo y su amante“.

“Este es un momento muy duro para mí y mis hijos”, indicó en un mensaje posterior.

Paula además identificó como Virginia Pinto a la tercera en discordia.

“El esposo de Virginia la abandonó hace tiempo porque ella le fue infiel así que ella y mi esposo decidieron hacer esto a mis espaldas por años. No busco los comentarios de nadie. No necesito la opinión de nadie. Mi vida es mi vida. Tomaré decisiones acorde con eso”, publicó.

“Los quiero a todos. Excepto a ti Virginia, tú te puedes podrir en el infierno, pu**”, puntualiza Paula.

Por su parte, Pinto declaró al New York Post que su relación con el oficial no fue de una sola noche o “one night stand”, ya que han estado saliendo por dos años.

La veterana del Ejército añadió que lo diferente en su caso es que el hombre es policía y los captaron en el acto.

“¿Qué es tan emocionante? El es un policía. Yo soy una ciudadana. Nos agarraron. Es horrible, pero pasará”, dijo la mujer.

“Yo estoy viviendo mi vida. Yo tengo hijos. Yo estoy segura que ustedes saben que tengo un hijo autista de 15 años. Su padre es caucásico (blanco). Yo creo que tengo una inclinación por los blancos“, agregó la afroamericana. A juicio de la fémina, no ha hecho nada malo.

“En mi cabeza, yo no he hecho nada malo. Yo voy a seguir viviendo mi vida, haciendo lo que estoy haciendo. En mi corazón, en su corazón, yo sé que no he hecho nada. El lo sabe. Paula lo sabe. Yo no he hecho nada malo. Dios es mi poder superior”, consideró.

Mientras las dos mujeres se pelean verbalmente en público, el infiel mantiene su silencio.

Sin embargo, KOMO News reportó ayer que el agente, que se encuentra bajo licencia con sueldo, fue acusado en el 2016 por abuso infantil y agresión. Los cargos fueron archivados. Adicional, en mayo pasado, fue suspendido por un mes por cargos de violencia doméstica.