Cardi B lanza puros elogios para ‘Yailin la más viral’ y piden a gritos una colaboración entre ambas

Cardi B está como invitada en un famoso programa en el que no solo habla de su vida y su carrera, sino que también comparte sus pensamientos sobre Yailin ‘la más viral’, la dominicana que actualmente disfruta de una gran fama tras su relación con Anuel AA y su actual amor con Tekashi 6ix9ine.

En una llamada, una persona le manifiesta que le gustaría ver una colaboración entre las dos cantantes y Cardi B expresa lo que le parece Yailin ‘la más viral’, quien es gran admiradora de Cardi B.

“Yo quiero hacer muchas canciones con muchos artistas y me encantaría hacer algo con Yailin. Creo que es muy linda y muy joven”, dice Cardi B.

Asimismo, la famosa cantante señala que le gusta que las dominicanas, gentilicio que ella comparte, estén sonando por el mundo. “A mí me gusta mucho su música”, destaca la intérprete.

No sería de extrañar que pronto exista una colaboración entre ambas cantantes, pues no es solo Cardi B quien habla de Yailin, sino que la ex de Anuel AA le envió un guiño con el reciente y atrevido video en el que Yailin ‘la más viral’ baila su tema junto a Megan Thee Stallion, llamado Bongos.

Muchos de los internautas han reaccionado ante toda esta situación.

“Jajaja me gustó escuchar a Cardi hablar Yailin es una guerrera que has logrado en dos años lo que muchas no hemos logrado en 20 y por eso es la envidia de muchas”, “Arriba mis bellas mujeres dominicanas, apoyo total”, “Que bueno que Cardi B apoye a Yai, qué linda”, “Amamos a Yailin queremos un junte las dos” y “Arriba las dos Reina Cardi & Yailin apoyando los nuevos talentos YAILIN te queremos sigues hacia delante qué con disciplina y empeño lograrás tu sueño vamos a ti” son parte de los mensajes.

