Columna de la Doctora Nancy Alvarez: Hispanidad: la capacidad de celebrar lo que somos

La celebración de la Hispanidad debe hacer pensar a los latinos qué podemos dar a Estados Unidos y qué ya hemos dado. Realmente, hemos enseñado al pueblo americano la importancia de la familia, cosa que en este país es difícil y diferente.

Las familias aquí son más distantes, y por eso tienen muchos conflictos. El norteamericano tiende a ser una persona más fría y lógica. Los latinos somos más cariñosos, familiares y solidarios. Y Estados Unidos necesita esto, para ver si mejora el serio problema de salud mental.

Por otro lado, los latinos tenemos mucho que enseñar sobre la alegría y nuestra música, que ya todos bailan.

Pero, ¿qué es la Hispanidad? También es la capacidad de celebrar lo que somos… y de sentirnos orgullosos. EEUU es un país avanzado y moderno, donde se logran los sueños, entre comillas y subrayado. ¿Por qué? Porque esto ha cambiado mucho.

Estamos en una época de crisis. Y otra cosa que los latinos debemos enseñar a EEUU es luchar hasta lograr lo que queremos. Para los hispanos, las cosas no han sido fáciles en ninguna parte. Pero, los que hemos llegado lejos —y hay muchos así en este país—, lo hemos logrado trabajando y sintiéndonos orgullosos de lo que somos.

Nunca se sienta menos que un norteamericano. Siéntase orgulloso de ser latino, solidario y de amar a su familia. No es casualidad que, por ejemplo, mi país natal, República Dominicana, viva del turismo.

Estamos aquí trabajando, pero siempre pensando en ayudar a la gente que amamos. O sea, los latinos tenemos mucho que dar —y ya hemos dado—, aunque algunas personas no lo reconozcan.

Los hispanos debemos pelear para que nuestra cultura no se pierda. Hay que celebrar nuestros valores, fiestas y comidas. Si una persona no está conforme ni feliz con sus orígenes, entonces no está bien. Usted tiene que sentirse orgulloso de ser latino, porque tenemos más cosas buenas que malas.

Vamos a pelear en un país que nos está dando la oportunidad que no nos dieron los nuestros. Pero celebremos las diferencias, la identidad, el idioma y lo que hemos hecho por EEUU. Debemos centrarnos en lo que es importante, y no en lo que es urgente.

Dios bendiga a todos los latinos, y lo que hemos hecho por este país.

