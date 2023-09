José Manuel Figueroa desmiente acusaciones de Alicia Machado: “Se puso como loca”

El cantante mexicano José Manuel Figueroa se vio en la obligación de ofrecer unas declaraciones luego de su nombre haberse visto envuelto en un escándalo por una entrevista que dio Alicia Machado, quien aprovechó la ocasión para tildarlo de violento y supuestamente de acusarla de muerte. Por ello, en el programa ‘Sale el Sol’ él explicó lo siguiente:

“La verdad es una situación difícil, incómoda, duele, me consterna porque me saca mucho de onda. Me imagino que otra vez Alicia está en un programa, en un reality en el que quiere volver a sacar mi nombre. Ella sabe muy bien cómo se manejan los realities shows. Curiosamente, antes no me mencionaba como pareja y ahora que me necesita para sus realities shows ahora sí me menciona. Está bien, está en lo correcto”, comenzó diciendo.

La reina de belleza venezolana habló de una fiesta que él volvió a mencionar, siendo así como expresó que ella, según le habría dado un cachetada por aparentemente haber hablado por celular de manera extraña:

“Le pedí que se retirara de mi casa y fue cuando se puso como loca y se la tuvo que llevar Ricardo Tinajero y Tony Arciniega porque estaba muy molesta, tumbó el portón de la casa con su camioneta de lo molesta que estaba”.

A su vez, Figueroa recalcó que bajo ninguna circunstancia la llegó a amenazar con quererle quitar la vida, y que en su momento ellos habían tenido un convenio donde ese tipo de conversaciones no se llegarían a tener.

“Yo he sido una persona que he trabajado, no me dedico a ese tipo de cosas para estar amenazando a la gente y lo vuelvo a repetir, si tiene tantas pruebas, forma y lugar, adelante, ahí está la fiscalía para asistir su declaración que va a ser tomada, sus testigos, es algo que no caduca a final de cuentas”.

Alicia Machado lo acusa de violento

La Miss Universo 1996 ofreció una entrevista en la segunda temporada de ‘Secreto de Villanas’, momento donde dio detalles de lo que fue la relación sentimental que sostuvo con el cantante mexicano, debido a que explicó que en ocasiones él podría estar bien y repentinamente cambiaba su comportamiento con ella.

“Es un tipo exageradamente violento. A mí nunca en la vida me habían levantado la mano, jamás, el hombre que golpea y violenta física y mentalmente a una mujer es una enfermedad. El que está enfermo es él, no tú. El hombre que golpea a una mujer de esa manera tiene dos grandes problemas en su ser: un gran complejo de inferioridad, porque no puede ser igual de cabr*n, igual de varón con otro macho y desafortunadamente son homosexuales, pero por su situación no pueden y entonces su manera de sacar ese odio hacia esa energía femenina es agredirla“, dijo.

“En mi caso, yo acababa de llegar a México a este programa tan bonito que iba a hacer y él tiene esa reacción conmigo el día de mi cumpleaños nada más porque le pregunté que qué íbamos a hacer”, agregó.

