Alicia Machado a sus 46 años aclara rumores de embarazo tras posar con el vientre abultado (Video)

La Miss Universo 1996 Alicia Machado desde el pasado fin de semana se encuentra atravesando una serie de rumores que prefirió aclarar, debido a que considera que su pose le hizo una mala jugada tras verse con el vientre un poco abultado.

La actriz de 46 años comentó una publicación de ‘People en Español’ en la que sale ella tras haber asistido a los ‘Billboard Mujeres Latinas en la Música’, en las imágenes se puede apreciar a la venezolana ofreciendo una entrevista mientras estaba hablando con unas reporteras, y a su lado se encuentra su pareja sentimental Christian Estrada.

Machado quiso aclararle a las personas que no está esperando la llegada de un hijo junto a Estrada. Además, explicó que todo se debe a la su estilo de vida atlética que lleva para poderse mantener en forma, hecho que la hace ver con el abdomen voluminoso.

“Qué locura! ¡No me hizo justicia la pose, soy muy musculosa y ciertas posiciones me hacen ver con vientre! No estoy embarazada, dejen la angustia“, fue el mensaje que dejó en la publicación hecha por el reconocido medio de comunicación.

Los internautas se tomaron unos segundos de su tiempo para opinar sobre el cuerpo de Alicia, y es que varios destacaron que no importa si realmente está esperando un bebé, al tiempo que resaltaron que Estrada no es un buen hombre para ella.

“Ya iba a preguntar si estabas embarazada”, “Jajajajaja sí, que dejen la angustia y la ridiculez. Tú estás hermosa y ESPECTACULAR”, “Lo que pasa es que su panza es evidente”, “Fue el vestido drapeado en el abdomen que da la apariencia de embarazo”, “La angustia es quien te acompaña”, “No tengas una relación con ese hombre, no sabe tratar bien a las mujeres, es un niño malcriado”, “Yo también tengo unos músculos alrededor de la cintura que parecen salvavidas”, “No es el embarazo el problema, es la pareja con la que andas”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

