Un nuevo “dialecto” ha surgido en Estados Unidos: es una combinación de inglés y español

En el tapiz cultural de Miami, un dialecto distinto ha ido tomando forma silenciosamente, reflejando la interacción entre los hablantes de español e inglés.

Esta fusión lingüística en evolución se ha visto alimentada por décadas de inmigración desde países de habla hispana, particularmente Cuba después de la revolución de 1959.

Miami cuenta con una población mayoritariamente hispana y latina, lo que la convierte en una de las ciudades más bilingües de Estados Unidos. Además, se puede argumentar que Miami alberga uno de los dialectos de habla hispana más diversos del mundo, caracterizado por una rica infusión de expresiones y frases en español en el inglés americano establecido.

Los lingüistas de la Universidad Internacional de Florida en Miami han estado siguiendo de cerca este fenómeno lingüístico durante más de una década. Su investigación arroja luz sobre la notable adaptabilidad de los lenguajes humanos en respuesta a condiciones históricas y sociales.

El profesor Phillip M. Carter, director del Centro de Humanidades en un Entorno Urbano de la Universidad Internacional de Florida, explicó al sitio web especializado IFL Science: “En Miami hay muchas maneras de hablar inglés. La variedad que hemos estado estudiando durante los últimos 10 años es el idioma principal.

“Variedad de personas nacidas en el sur de Florida en comunidades de mayoría latina. La variedad se caracteriza por algunas pronunciaciones únicas, pero en última instancia menor, algunas diferencias gramaticales menores y diferencias de palabras, que están influenciadas por la presencia duradera del español en el sur de Florida”.

Inglés en Miami: una mezcla de idiomas

Este dialecto en evolución muestra un fenómeno lingüístico cautivador conocido como calco, donde se toman prestados dichos en español y se traducen directamente al inglés, manteniendo la estructura española subyacente. Por ejemplo, “bajar del carro” se convierte en “get down from the car” en lugar del más común “get out of the car” en inglés americano.

Si bien este cóctel lingüístico surgió inicialmente entre personas bilingües, los lingüistas han notado que ciertas frases de este dialecto han sido adoptadas por hablantes nativos de inglés en Miami. Este fenómeno subraya la naturaleza evolutiva de las lenguas y su capacidad para trascender las fronteras culturales.

Como explica el profesor Carter en un artículo de The Conversation: “Lo notable de ellos es que descubrimos que no solo se usaban en el habla de los inmigrantes (personas que se apoyan en su lengua materna, el español, mientras avanzan en la adquisición del inglés), sino también entre sus hijos, quienes Aprendí inglés como su co-primer idioma.”

Los nuevos dialectos a veces pueden conllevar estigmas, especialmente cuando surgen de comunidades marginadas. Las personas pueden enfrentar críticas por malas pronunciaciones percibidas o laxitud lingüística. Sin embargo, es fundamental comprender que estos dialectos son un testimonio de la naturaleza en constante evolución de las lenguas humanas.

En esencia, el dialecto inglés de Miami, con influencia española, sirve como testimonio de la notable capacidad del lenguaje humano para adaptarse, evolucionar y reflejar los contextos históricos y culturales únicos en los que prospera.

