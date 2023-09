Harry Styles sorprende al lucir su musculoso físico mientras nada en un estanque en Londres

Este fin de semana, Harry Styles no fue noticia por su música, ni por ser descubierto en una nueva cita romántica con la actriz Taylor Russell, sino que ocupó los principales portales por una cuestión más frívola: sus abdominales y su físico tonificado. Es que el ex One Direction fue capturado dándose un chapuzón en un estanque público de Londres y arrasó con todos los suspiros y los flashes.

Con motivo de la gran ola de calor que azota a gran parte de Europa y el Reino Unido, el compositor de “As it was” decidió pasar gran parte del domingo en Hampstead Heath, un parque ubicado al noroeste de Londres. Sin camisa y en un traje de baño verde oscuro, el cantante de 29 años hizo alarde de su torso musculoso y sus más de 50 tatuajes mientras caminaba por el muelle del lugar.

Harry Styles muestra sus abdominales mientras nada en los estanques de patos de Hampstead durante la ola de calor del Reino Unido. Foto: The Grosby Group.

Luego se zambulló de lleno en el agua y estuvo nadando durante un largo tiempo ante la mirada de los más curiosos. Según los testigos que se encontraban en el lugar, el cantante estaba solo y se quedó durante varias horas disfrutando del día de sol y tratando de hacerle frente a los 33 grados de sensación térmica.

Harry Styles. Foto: The Grosby Group.

El artista se encuentra de vacaciones en la capital londinense después de concluir los conciertos de su gira ‘Love On Tour’ por el mundo. De hecho, en las últimas semanas se lo ha visto haciendo deporte al aire libre y pasando tiempo con su nueva novia, la actriz Taylor Russell.

Cabe mencionar que no solo sus músculos llamaron la atención de los presentes, sino también la gran cantidad de tatuajes que el cantante lleva impresos en su piel. Mientras que la gran mariposa, las dos golondrinas y el corazón negro que tiene en uno de sus brazos están dedicados a sus seres queridos, otros diseños tienen que ver con su postura sobre cuestiones políticas o su lado espiritual.

