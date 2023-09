Vuelos retrasados y cancelados por clima severo desespera a pasajeros de aerolíneas de Nueva York el fin de semana

Múltiples retrasos y cancelaciones de vuelos a causa del clima severo paralizó los vuelos para los pasajeros que entraban y salían de los aeropuertos de Nueva York, dejado a los viajeros varados dentro del JFK, LaGuardia y Newark por horas, en otros casos, días enteros.

“Fue un desastre y todo lo que recibimos fue una galleta Biscoff”, expresó Lilly Gibbons, una pasajera con un viaje aéreo retrasado.

Se suponía que la mujer pasaría el fin de semana disfrutando de su cumpleaños 21 en Nashville, pero los retrasos fueron graves que apenas estuvo 24 horas en Tennessee para celebrar antes de regresar.

“Estábamos aquí en el aeropuerto a las 12:00 horas. No tomamos el vuelo hasta las 22:30 horas. Entonces nuestro avión se quedó sin combustible. Luego tuvimos que esperar dos horas más para subir al avión. Luego tuvimos que esperar para en el avión. Fueron 15 horas. Todo el día fueron 15 horas“, señaló Gibbons.

Por el mal tiempo que empezó desde el viernes pasado, la FAA ordenó paradas en tierra en la extensión del corredor noreste, lo que generó retrasos en los aeropuertos desde Washington DC hasta Boston.

Según los datos proporcionados por Flightaware se puede observar que la mayoría de las cancelaciones fueron hechas en Newark, La Guardia, JFK y Boston.

Sin embargo, los viajeros se mostraron escépticos ante los retrasos y/o cancelaciones cuya causa solo se debía a la lluvia, por lo que indicaron que hubo problemas mecánicos en las aeronaves, aviones sin gasolina y que estaban atrapados en la cola en la pista.

Un pasajero identificado como Thomas Vedel expresó que acababa de recibir la noticia de que su vuelo de la 1:00 de la tarde de Newark a Toronto se retrasaría hasta el lunes en la noche, reduciendo una visita familiar que iba a ser de cuatro días a un día y medio.

No obstante, Vedel está considerando conducir nueve horas, esperando que el trayecto sea más corto, informó Fox 5 NY.

“Realmente no pueden responder ninguna pregunta”, dijo Vedel. “Siguen diciendo que visiten nuestro sitio web. Vean si hay algo allí. Esta señora muy amable estaba preguntando: ¿puedo llevar un Uber al hotel? No lo sé. ¿Cubrirán mi habitación de hotel? No lo sé.”

Los viajeros manifestaron que desde que empezó la pandemia de la covid-19, los vuelos se han vuelto poco confiables y se siente como si las aerolíneas estuvieran desorganizadas, sobreviviendo y obligando a los pasajeros a lidiar con las consecuencias, que incluyen esperar sentados o acostados en pisos duros y fríos, pagar alojamiento por la noche y generar cargos por comida cara.

“Nunca más”, dijo Gibbons. “En serio, nunca más.”

