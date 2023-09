¿Fue penal? Todo Uruguay pidió pena máxima en la última jugada del partido ante Ecuador [Video]

La selección de Ecuador venció dos tantos por uno a Uruguay en Quito. No obstante, el final del partido dejó una polémica que causó indignación entre los dirigidos por Marcelo Bielsa.

Sin embargo, el duelo disputado en el estadio Rodrigo Paz Delgado finalizó con una polémica.

Carlos Gruezo derribó a Facundo Torres, en el minuto 97 del partido y le dio una última pelota parada a la Celeste. Federico Valverde lanzó un certero centro al área chica del combinado local y el mismo Torres llegó a intentar empujar la pelota.

Luego de impactar el balón, el volante fue derribado por el arquero Hernán Galíndez y ambos impactaron contra el poste izquierdo del arco. Wilton Sampaio, árbitro del cotejo, debió haber marcado penal ya que sea por acción u omisión el golpe existe: se debe considerar como falta con tarjeta amarilla por la temeridad en la salida para despejar.

Tras la jugada, el juez brasileño Wilton Sampaio no la consideró falta y a su vez consideró que hubo una falta en ataque sobre Kevin Rodríguez y que generó indignación en el banquillo uruguayo.

De igual manera, en el pitazo final del árbitro, los jugadores uruguayos le fueron a reclamar la jugada la cual ni siquiera fue vista por Sampaio en el VAR.

Al termino del partido, el DT argentino a cargo de Uruguay, Marcelo Bielsa dijo sobre la incidencia: “Son reclamos por ver una jugada de manera más favorable para nosotros que la decisión del árbitro, pero son cosas sin trascendencia, ellos tienen aciertos, se equivocan, pero (el árbitro) no nos perjudicó. No veo que el árbitro haya tenido peso para que influyera en el resultado. Lo que sí, como estábamos a un gol de diferencia, hay jugadas que las reclamás, es natural, producto de que el partido se iba y el empate no llegaba”.

Seguir leyendo:

Ecuador remontó ante Uruguay en Quito y consiguió su primera victoria en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Gritos de “Kosovo es Serbia” obligan a interrumpir el juego por la fase de clasificación para la Eurocopa entre Rumanía y Kosovo

Federación Salvadoreña de Fútbol espera rescindir el contrato de su técnico Hugo Pérez