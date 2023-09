Luis Miguel consiente a su novia Paloma Cuevas en su cumpleaños con romántico regalo

El cantante Luis Miguel mostró su lado romántico una vez más, pues el llamado “Sol de México” consintió a su novia Paloma Cuevas con un romántico regalo, 500 rosas con motivo de su cumpleaños 51, el cual celebró el 11 de septiembre.

Aunque a lo largo del día se rumoró que Luis Miguel podría haber viajado a Madrid para sorprender a su pareja, ya que tras sus conciertos en Chile no tiene ningún compromiso hasta el próximo viernes en Las Vegas, el cantante no se dejó ver en ningún momento y no hay confirmación de que haya podido celebrar con Paloma su cumpleaños.

A medio día la diseñadora recibió un espectacular ramo de 500 rosas rojas, que tres repartidores envolvieron y transportaron al interior con gran dificultad debido a su desproporcionado tamaño. Un detalle tan especial como romántico que llevaría la firma de Luis Miguel.

🔹¿Qué dirías si por tu cumpleaños recibes este ramo de flores?



🌹🌹🌹Es el impresionante ramo de 500 rosas que casi no se puede ni transportar que ha recibido Paloma Cuevas



📲#Mañaneros12Shttps://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/465KucU8vS — Mañaneros (@MananerosTVE) September 12, 2023

No es el único regalo que ha recibido la socialité, ya que un sinfín de paquetes y bolsas de conocidas marcas de moda y complementos llegaron hasta su domicilio en un día inolvidable en el que Paloma prefirió soplar las velas en la intimidad de su hogar y tan solo rodeada por su familia y un inmenso ramo de rosas rojas que supone la declaración de amor más bonita de Luis Miguel a la diseñadora en su segundo cumpleaños como pareja.

Sigue leyendo:

· Luis Miguel se emociona hasta las lágrimas durante su último concierto en Chile | VIDEO

· Paloma Cuevas regresa a España tras acompañar a Luis Miguel en el inicio de su gira

· ¿Luis Miguel acompañará al altar a su heredera?, Stephanie Salas responde