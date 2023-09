Suiza encabeza el ranking de “Los mejores países del mundo en 2023”. ¿En qué posición está EE.UU.?

El ranking de “Mejores países de 2023”, un proyecto de clasificación y análisis de US News & World Report, la empresa global de servicios de marketing y comunicaciones WPP, y la Escuela Wharton de la Universidad de Pensilvania, reportó que por segundo año consecutivo, Suiza encabezó la lista general.

Ahora en su octavo año, el análisis de “Los Mejores Países de 2023”, evalúa 87 países en 73 atributos diferentes que se agrupan en 10 subclasificaciones, que van desde el espíritu empresarial y la calidad de vida hasta el poder y el patrimonio. El emprendimiento es la subclasificación más ponderada este año, según lo determinado por los datos más recientes del producto interno bruto per cápita.

“La economía de una nación, así como su potencial de éxito en áreas clave como el comercio, los viajes y la inversión, depende en parte de cómo se percibe globalmente“, dijo Morgan Felchner, editor ejecutivo de noticias y eventos de US News. “La clasificación y el informe de los mejores países de 2023 examinan estas percepciones en relación con varias características cualitativas, brindando a los formuladores de políticas y a los residentes de varias naciones una visión útil del valor percibido de su país“.

Esta es la sexta vez que Suiza ocupa el primer puesto, tras haberlo ocupado entre 2017 y 2020. Obtuvo una puntuación particularmente buena en las subclasificaciones de emprendimiento, calidad de vida, apertura a los negocios y fines sociales. Canadá subió una posición al No. 2, Suecia subió dos puestos al No. 3 y Australia saltó tres puestos para llegar al No. 4.

Completando el top 5 está Estados Unidos, que cayó un puesto y experimentó su mayor caída en la subclasificación abierta a los negocios. Nueva Zelanda y Holanda regresaron al top 10 después de un año de ausencia.

“El éxito duradero de Suiza en el ranking de los Mejores Países no sólo resalta su fortaleza empresarial, su calidad de vida y su imagen global positiva, sino que también subraya su transformación hacia una economía cada vez más arraigada en la ciencia y la tecnología de precisión“, afirmó David Roth, presidente de WPP BAV.

“Explorar las actitudes de los consumidores hacia temas prioritarios en la agenda (innovación, cambio climático, atención médica, inflación y redes sociales, por nombrar algunos) proporciona una comprensión matizada del intrincado panorama global, ayudando a las marcas a diseñar estrategias que resuenan en audiencias diversas y se adaptan a la evolución de las prioridades sociales en todo el mundo”, agregó Roth.

Top Ten del ranking de mejores países de 2023:

1. Suiza

2. Canadá

3. Suecia

4. Australia

5. Estados Unidos

6. Japón

7. Alemania

8. Nueva Zelanda

9. Reino Unido

10. Países Bajos

La metodología de clasificación de “Los Mejores Países de 2023” se basa en una encuesta propia de más de 17,000 ciudadanos globales de 36 países, incluidos líderes empresariales, personas con educación universitaria de clase media o superior, y ciudadanos en general que sean representativos a nivel nacional de su país. La encuesta se administró del 17 de marzo al 12 de junio de 2023.

Para consultar la lista completa y más detalles del estudio y la metodología, ingresa aquí.

