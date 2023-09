Agenda en NY: Qué hacer del 14 al 19 de septiembre

Los Auténticos Decadentes



Archivo Crédito: Agencia Reforma

La agrupación argentina fundada en la década de los 80 formada por Gustavo Parisi, Jorge Serrano, Gustavo Montecchia y Diego Demarco, retorna este jueves 14 de septiembre desde las 8 p.m. en el Palladium Times Square (44th y Broadway 10036 New York) a la Gran Manzana para un concierto a puro ritmo de rock, reggae y ska que hará disfrutar sin parar a todos los asistentes. Informes: Tickeri.com

Becky G en United Palace



EFE Crédito: EFE

Tras un año de ausencia vuelve a Nueva York la artista californiana Rebecca Marie Gomez, más conocida como Becky G, para dos conciertos imperdibles este viernes 15 y sábado 16 de septiembre en el United Palace (4140 Broadway 10033 New York (NYC), desde las 8:00 p.m. La intérprete de laureados temas como Mamiii, Babalu, y Ram pam pam, cautivará a sus fanáticos neoyorquinos en dos presentaciones que prometen ser inolvidable. Informes: unitetedpalace.org

A celebrar la Herencia Hispana



Archivo Crédito: Cortesía del Consulado de México

Para conmemorar el mes de la Herencia Hispana la New York City Tourism + Conventions, la organización oficial de promoción de destinos y la oficina de convenciones y turismo de los cinco condados de la ciudad de Nueva York, anuncia una electrizante serie de casi 40 eventos del 15 de septiembre al 15 de octubre, la ciudad de los 2.4 millones de latinos palpitará con un rico tapiz de tradiciones, invitando a neoyorquinos, hispanos y visitantes por igual a sumergirse en una celebración cultural sin precedentes.

Una de las primeras celebraciones es el Día de la Independencia de México festividad que se puede disfrutar en un yate de dos niveles del Skyport Marinalleno de algarabía y emoción este virnes 15 de septiembre. Disfruta de la música en vivo, actuaciones de mariachis y auténtica cocina mexicana en una gran noche de fiesta. El precio de la entrada incluye un buffet de Antojitos, aperitivos y banderas mexicanas. Informes en: eventbrite.com

Picasso en Brooklyn

Getty Images Crédito: RALPH GATTI | Getty Images

El Museo de Arte Metropolitano exhibirá desde este jueves 14 de septiembre hasta el 14 de enero de 2024 “Picasso: Un proyecto cubista en Brooklyn” en la Galería 830 (1000 Quinta Avenida

Nueva York, NY 10028). En 1910, Pablo Picasso emprendió un proyecto decorativo para la residencia del artista y coleccionista Hamilton Easter Field en Brooklyn. La tarea de Picasso consistía en crear unos once paneles para la biblioteca de la casa de Field, lo que supuso su primera incursión en la pintura decorativa a gran escala. Su objetivo era combinar su innovador estilo cubista con proporciones y formatos desafiantes. A pesar de producir composiciones de figuras y naturalezas muertas desde su estudio francés, el encargo nunca llegó a ejecutarse. La exposición analiza esta faceta menos conocida del periodo cubista de Picasso, explorando su conexión con el arte decorativo y el espacio arquitectónico. A través de seis lienzos que se conservan, obras de arte relacionadas y material de archivo, la exposición profundiza en la importancia de este proyecto inacabado. Informes: metmuseum.org

La Locura Lo Cura



Cortesía

Abróchate el cinturón y prepárate para un viaje de locura con tu chófer, Saulo García, que te llevará a una velocidad de 120 risas por hora que te hará contener la respiración con la obra La Locura Lo Cura, dirigida por Juan Carlos Talero, este viernes 15 (8 p.m.), sábado 16 y domingo 17 (3 p.m.) de septiembre en Repertorio Español (138 East 27th Street, Nueva York, NY 10016 (entre Lexington y Third Avenues). Durante el espectáculo, podrás echar un vistazo a personas de todos los estratos sociales, incluidos los ricos, los menos afortunados, padres e hijos, gente que está un poco loca, los que parecen locos pero siguen cuerdos, sueños que quedaron en suspenso, secretos sobre cómo no abandonar nunca los malos hábitos y una mirada detallada al reino animal (aclaramos que no nos referimos al mundo político). Informes: repertorio.nyc

A celebrar la independencia de Chile



Cortesía

South Street Seaport Museum, en asociación con el Cónsul General de Chile en Nueva York, anuncia la segunda celebración anual de Fiestas Patrias en honor al Día de la Independencia de Chile a bordo del velero Wavertree de 1885 en el Muelle 16, el domingo 17 de septiembre de 2023. Las festividades inician con una ceremonia de apertura e izamiento de bandera al mediodía con Mario Ignacio Artaza, Cónsul General de Chile en Nueva York. Después de la ceremonia de apertura, la celebración continuará con animados bailes y música tradicionales chilenos, así como bocadillos en Wavertree. Se podrá comprar comida tradicional chilena en el Muelle 16 como parte del programa. Se recomienda la inscripción anticipada, pero se aceptan visitas sin cita previa en cualquier momento entre el mediodía y las 2 p. m. Informes: seaportmuseum.org/fiestas-patrias

Diálogos en Stonewall Inn



Archivo Crédito: Ramón Frisneda | Impremedia

La serie emblemática de conversaciones del Ballet Hispánico, que explora las interconexiones de las artes, la justicia social y las culturas latinas, regresa con Stonewall Diálogos: Creando Espacios Seguros para celebrar la herencia LGBTQIA+ Latinx el martes 19 de septiembre de 2023, a las 5:30 PM Stonewall Inn, 53 Christopher Street. Informes: thestonewallinnnyc.com

Velada musical



El lunes 18 de septiembre de 2023, Clara Wu Tsai y el Fondo de Justicia Social presentarán una velada de música del compositor ganador del Premio Pulitzer Steve Reich. Las obras de Contrapunto de Reich, rara vez representadas, se presentarán en Ticketmaster Plaza en el Barclays Center. El trío de piezas estará dirigido por tres directores musicales diferentes, cada uno de los cuales representa un ala separada de la escena musical clásica y de vanguardia contemporánea de la ciudad. Informes: ticketmaster

Latin jazz



La formación Latin Jazz Trío combina los colores de los ritmos cubanos y latinoamericanos con el jazz y la música de cámara, dando un nuevo sabor a estas sonoridades. El trío está formado por el pianista neoyorquino nacido en Uruguay Pablo Zinger, la cellista basada en Nueva York Amy Kang y el clarinetista colombiano Juan Ruiz. Los músicos interpretarán un repertorio formado por obras de reconocidos compositores como Paquito D’Rivera y Astor Piazzolla. La iniciativa es una nueva colaboración entre el Centro Cultural Cubano de Nueva York y el Instituto Cervantes (211-215 East 49th Street). El show está programado para el martes 12 de septiembre a las 7:00 p.m en el instituto Cervantes. Entrada gratuita Informes: info@cubanculturalcenter.org